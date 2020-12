PP y Cs respaldan a Vox para pedir al Principado reabrir la hostelería, centros deportivos y concesionarios

"No tenemos las competencias y no es nuestra labor", ha dicho sobre la propuesta el concejal de Somos, Rubén Rosón, quien ha afeado al Ejecutivo local que trate de "mezclar" asuntos en la sesión plenaria para no abordar cuestiones de competencia municipal como la situación de las bibliotecas, de la fábrica de Gas o del servicio de transporte urbano del TUA.

Por su parte, el concejal socialista Ricardo Fernández ha incidido en que se está debatiendo un asunto que no es competencia del Ayuntamiento, a la vez que ha remarcado el "riesgo" que supone la "interacción social" para la expansión de la enfermedad, por lo que insiste en la importancia de seguir las recomendaciones de los expertos epidemiólogos y estar atentos a la evolución de la pandemia.

El concejal de Economía, Javier Cuesta, ha mostrado su coincidencia con la concejala de Vox, Cristina Coto, para pedir al Gobierno asturiano que analice otros planteamientos "menos agresivos" para la actividad económica que, dice, "están funcionando" en otros territorios, como Madrid. "La desesperación de la gente que vive de un negocio también genera problemas de salud", ha añadido.

Cristina Coto, además, ha aprovechado para "dar las gracias" al equipo de gobierno local y espera que el alcalde, Alfredo Canteli (PP), tenga "éxito" al trasladar la petición al presidente del Principado, el socialista Adrián Barbón.