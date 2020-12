Ciudadanos "consigue" incluir en el presupuesto un 'bono concilia' de 300 euros para la atención de menores de 12 años

Según ha indicado en declaraciones a los medios tras la reunión negociadora con el Gobierno autonómico y el grupo socialista, esta propuesta alcanza "casi al 93% de las familias asturianas" e iría dirigida a las familias con una renta de hasta 40.000 euros.

Susana Fernández ha explicado que este bono 300 euros estaría destinado a contratar a personas para la atención de niños en casa, para llevarlos a centros de educación infantil u otro tipo de servicios para atender a niños menores de 12 años.

Asimismo, destaca una partida de cinco millones de euros para impulsar la digitalización de las aulas y para que todos los alumnos que lo necesiten dispongan de dispositivos digitales y conexiones.

Otras propuesta de Ciudadanos se dirigen a beneficios fiscales para familias numerosas que se vayan a vivir a aldeas asturianas; y disponer de un cronograma "claro" para la reforma de la administración en 2021.

La portavoz señala que se está avanzando pero quedan todavía aspectos por negociar, especialmente en el ámbito de las inversiones, y no hay un preacuerdo cerrado a pocas horas de este miércoles las cuentas entren en la Cámara para su tramitación parlamentaria. De hecho, la formación naranja no ha decidido aún si presentará o no enmienda de totalidad.