'Cultura Online' del Consorci de Museus reflexiona sobre los nuevos formatos del retrato

Las propuestas reunidas bajo el eje 'Retratos. Autorretratos. Lugares. Objetos. Estratos de memoria' abren la puerta a nuevas aproximaciones a la esencia de lo retratado, desde lugares nuevos y diversos, como el retrato videográfico, docuretrato o entrevista retrato.

El proyecto 'Vosté Dirà' de Nuria Andrés Sáez es una iniciativa fotográfica que nació en 2017 dedicada al barrio de Patraix y que más tarde se extendió a los barrios de Cabanyal y Benicalap y a los municipios de Xirivella y Fanzara. Se trata de una experiencia en la que los vecinos del barrio son partícipes del proyecto fotográfico. Ellos son los que deciden cómo ha de ser el reportaje que harán los fotógrafos y que verán reflejado en los muros de su barrio y en una pequeña publicación.

En 'La inercia del eco', Elisa Murcia Artengo presenta un trabajo desarrollado entorno al antiguo arsenal de Besançon (Francia), un edificio histórico sede temporal de la asociación cultural Hôp Hop Hop. El edificio, insertado en el centro histórico de la ciudad, vinculado al antiguo hospital y a la facultad de medicina, es un lugar cargado de memoria. La mano es el elemento recurrente que hace de guía a través de los diferentes capítulos explorados. Según la artista, "la mano no es solo la que recuerda la presencia humana, sino aquella que hace, crea, destruye, repara y vuelve a construir".

Por su parte, la fotógrafa María Sainz Arandia comparte con 'Cultura Online' el número #4 de su revista 'VA!', enfocada a la difusión de proyectos innovadores de fotografía contemporánea. Este número gira en torno al lema 'Energía cinética de un sólido en rotación' y reúne los trabajos de Adolfo Díez, Ariadna Silva, Cristina Galán, Lucía Morate y Gloria Oyarzabal, además del proyecto anexo, 'Secuencias' del Grupo Flash, en colaboración con el taller de fotografía del Creap.

'Un acto de amor' de Pablo Chacón es un ensayo fotográfico que trata sobre el amor a través de objetos reales pertenecientes a personas fusiladas en el Paredón de España (Paterna) en los años 1940 durante la represión franquista en València. Un trabajo de investigación durante años en busca de las pocas personas vivas que todavía guardan estas reliquias.

'La herencia' es un proyecto de los ilustradores Aitana Carrasco, Pep Carrió y Diego Fermín. Cada semana uno de ellos elige una fotografía y la manda a los otros dos. Cada uno hace una interpretación de la misma y la interviene de manera multidisciplinar, le pone una palabra y la sube a una cuenta de Instagram. Se trata de piezas experimentales que juegan con la imagen, el sonido y la palabra escrita: una suerte de microhistorias en cápsulas que funcionan por sí mismas pero también en su interrelación con el trío.

'Una llama en medio de un terrible incendio' es el libro que da pie a esta inusual entrevista, a esta extraña pieza audiovisual, 'Once upon an artist' de Marc Guardiola Sellés. Una entrevista que es a la vez un retrato desde otra dimensión. Un 'in crescendo' de matices que envuelven una descripción onírica y surrealista de un personaje a través de la escenificación de sus palabras.

Los hermanos directores de cine Guillermo y Javier Polo Gandia presentan un docuretrato sobre la artista canadiense francesa Marie-Lou Desmeules. La artista, que trabaja sobre el cuerpo humano como si fuera un lienzo, habla de su trabajo y su universo creativo y personal de una forma muy inusual: a través de una sesión de terapia con su psicoanalista.

Valiente Verde presenta en 'Ejercicios matinales confinado' 50 autorretratos realizados cada día que duró el confinamiento, hechos en una casa de 65 m2. Lo que surgió inconscientemente, se convirtió en una necesidad de contar cómo a nivel cotidiano influía este estado de alarma, este nuevo virus, en su vida diaria.

El cortometraje 'Ara', dirigido por Carles Gómez y Albert Blai, es un proyecto documental centrado en el veterano republicano de la Guerra Civil española Gabriel León, la finalidad del cual ha sido experimentar con el discurso propio de este género tanto desde un punto de vista estético como narrativo.

LA HUERTA DE VALÈNCIA

La pareja de cortos documentales de David Segarra Soler nos trasladan al pasado y el futuro de la gente que trabaja en el campo. 'Savis de l'horta' recupera las historias y experiencias de hombres y mujeres labradores de la huerta de València. A través de sus historias descubrimos un mundo cultural, humano y geográfico olvidado por la sociedad moderna. 'Renaixem' es un documental sobre la perseverancia de las mujeres y los hombres que distribuyen alimentos frescos a los habitantes de València, pero también una reflexión sobre la resiliencia de un sistema milenario que se ha demostrado altamente eficiente durante la crisis.

'Osama, the King' es un docurretrato sobre la vida de Osama, un inmigrante africano que buscó reproducir el hábitat africano a pocos metros del Bioparc de València. La historia de Osama abre infinidad de interrogantes (arte, filosofía, salud mental, religión, poder, territorio) que hacen tambalearse nuestros esquemas socioculturales. 'Osama, the King' comenzó como documentación, luego testimonio, y el proyecto sigue evolucionando, aunque Osama está ingresado en una residencia psiquiátrica.

Procedente de tres generaciones de feriantes, algodoneros de azúcar, Carolina Diego se enfrenta al 'monstruo dulce' (metáfora de la familia y la herencia) que la ha marcado desde su infancia. La familia constituye un ámbito ambiguo; en su seno, las mejores intenciones pueden acarrear las más funestas consecuencias. Desde las estrategias creativas surrealistas de la apropiación, la intervención y la 'performance', en 'Eritrosina, la herencia no deseada' Carolina Diego se sumerge en su álbum familiar para explorar los sentimientos en torno a la familia que, más allá de su singular experiencia personal, son universales.

La galería Alba Cabrera presenta 'Job 38:11', un proyecto creativo de la artista con más de 25 años de trayectoria Carme Michavila. La magia de la Creación nos lleva por lugares desconocidos. Lugares invisibles donde el tiempo pasa lento y no importa el después. Carme Michavila presenta el estudio como espacio procesador de ideas, de imágenes, de sueños, como mezcla de realidad y ficción donde nuestro pensamiento se mueve tan rápido que no reconoce aquello que cree ver.

En la provincia de Castellón, la escena artística contemporánea es "de lo más fértil", señalan desde el consorcio. Con Castelló de la Plana, Burriana o Vilafamés como epicentros de la creación y la exhibición, se encuentran trayectorias consolidadas, otras que emergen de artistas mediáticos, otros introspectivos La investigadora Aïda Antonino-Queralt, en 'Encapsulart. Art Contemporani de la Província de Castelló', indaga en estos perfiles y ofrece pequeñas píldoras audiovisuales sobre la razón de su obra.

Finalmente, Mónica Llop, en 'Fotudes i arrimades al marge', presenta un trabajo fotográfico que habla de todas aquellas personas mayores que llevan años confinadas. El estado de alarma causado por la crisis sanitaria que hemos sufrido nos puede servir para empatizar y experimentar la vida que muchas personas dependientes experimentan desde hace años.