El Gobierno ningunea la inauguración del hospital de pandemias y reprocha la "actitud victimista" de Ayuso

Sin entrar en las críticas del propio PSOE en Madrid y tampoco sin prestar excesiva atención. El Gobierno central ha reaccionado este martes más bien con indiferencia a la inauguración del hospital de pandemias de Madrid, a la que no ha asistido ningún ministro y el Ejecutivo ha estado representado por la secretaria de Estado de Sanidad, Silvia Calzón. "El Gobierno ni entra ni sale en cómo cada comunidad dispone de sus propios recursos", ha indicado la portavoz y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, que también ha reprochado la "actitud victimista" de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, por sus quejas del supuesto mal trato que recibe la Comunidad.

Montero no ha querido dar un excesivo protagonismo al nuevo hospital Isabel Zendal en la rueda de prensa al término del Consejo de Ministros en la que, al ser preguntada por la inauguración, se ha limitado a recordar que Sanidad anima a los gobiernos autonómicos a tener listas sus capacidades sanitarias y d asistenciales y que son ellos los que deciden cómo hacerlo.

"El Gobierno ni entra ni sale en cómo cada comunidad dispone de sus propios recursos", ha dicho Montero. "Algunos amplían sus instalaciones otros con la mejor protección de los pacientes, otros construyen otras infraestructuras..." ha indicado antes de apuntar que lo que "el Gobierno quiere" es que de un modo u otro las comunidades "garanticen" camas hospitalarias, UCI, atención primaria o rastreadores.

Dicho esto, Montero se ha referido a lo que, ha dicho, sí es competencia del Gobierno central, aportar fondos para que las comunidades puedan hacer frente a estos gastos y ha recordado que de los 16.000 millones del Fondo Covid para las autonomías, a Comunidad de Madrid ha sido la mayor beneficiada "con cerca de 3.300 millones", además de ser la que experimente un mayor incremento de la inversión del Estado -un 156%- en los Presupuestos para 2021 con respecto a la propuesta para 2019.

"Lo digo por esa actitud victimista que a veces protagoniza la presidenta de la Comunidad de Madrid", ha apuntado Montero, que como ministra de Hacienda está en el centro del último enfrentamiento entre el gobierno de Díaz Ayuso y el Gobierno central.

Se trata de la intención para armonizar los impuestos de patrimonio y sucesiones y donaciones, que no existe en Madrid, al estar bonificados al 100%. Estos planes -reactivados tras pactarlos el Gobierno con ERC de cara a los Presupuestos- han dado lugar a que la Comunidad insista en que lo que quiere el Gobierno central es subir los impuestos para perjudicarla.

Montero no ha revelado en qué "horquilla" fiscal cree el Gobierno que deberían situarse estos impuestos porque ha afirmado que el "debate" todavía no ha empezado. Sin embargo, ha insistido en el fondo de la cuestión, en que "no se produzcan salidas" patrimoniales o empresariales de territorios peor financiados por que otros con más capacidades económicas puedan hacer desaparecer estos impuestos.

Volviendo a las quejas de Madrid, Montero ha asegurado que "no se va contra nadie" y que lo que se plantea "en ningún caso" es que "Madrid suba impuestos", "Sino que tiene que haber unas reglas del juego similares".