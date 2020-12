Repollés dice que será antes de Navidad cuando se valore relajar restricciones en aforos y confinamientos

Así lo ha explicado en declaraciones a los medios de comunicación, antes de participar en el acto la celebración del Día Mundial del SIDA 2020, en el Parque Bruil de Zaragoza, junto al alcalde de la capital aragonesa, Jorge Azcón.

Repollés ha manifestado que Aragón, al igual que todas las comunidades autónomas, tiene un "plan de flexibilización" de las restricciones aplicadas frente a la COVID-19, que está "condicionado" a la evolución epidemiológica de los contagios y, "especialmente, en nuestro caso, a la situación que tenemos en los hospitales y en las Unidades de Cuidados Intensivos (UCI)".

"Tenemos un plan, no se improvisa" y conforme se vayan cumpliendo los parámetros hospitalarios "iremos relajando medidas en todos los aspectos", ha contado Repollés, que ha reconocido que analizan "atentamente" la situación de las UCIs y "no podemos comprometernos a medidas concretas hasta que no observemos cómo desciende su ocupación" por la COVID-19.

Al respecto, ha explicado que tanto ahora, como en verano el descenso de ocupación de las UCI en Aragón ha sido "mucho más lento" que el que se ha producido en hospitalizaciones, frecuentación de los Servicios de Urgencias y aminoración del número de nuevos contagios de coronavirus.

"Por eso llegamos a una meseta desde la cual nos hemos elevado en esta tercera ola para Aragón", ha agregado la consejera, algo que requiere hacer un seguimiento y que afectará a la hora de tomar decisiones de flexibilización, ha esgrimido.

TSJA

Repollés también se ha pronunciado sobre el rechazo del Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA) a levantar de manera cautelar los confinamientos perimetrales decretados por el Gobierno autonómico para evitar la propagación de la pandemia, como había pedido un grupo de ciudadanos particulares.

"Siempre hemos dicho que no vamos a entrar en valoraciones de las decisiones judiciales", hacia las que ha manifestado "absoluto respeto", ha remarcado la consejera. También ha sostenido que su Departamento "utiliza las herramientas jurídicas necesarias para poder establecer las medidas que consideramos que son precisas desde el punto de vista de la salud pública" para "vencer a la pandemia y reducir los contagios en la comunidad autónoma".

Igualmente, ha expuesto que las limitaciones de la movilidad "son muy efectivas respecto a la disminución de los contagios" y desde que se han establecido restricciones en este sentido, tanto perimetrales de las ciudades, como de las provincias y de la comunidad autónoma, han disminuido "mucho" los contagios en Aragón. "Todos sabemos que es una medida muy efectiva", ha apostillado.

El Ejecutivo autonómico ha levantado desde este martes, 1 de diciembre, los confinamientos perimetrales en las tres capitales de provincia. Repollés ha precisado al respecto: "Cuando damos el paso de intentar rebajar alguna medida es porque consideramos que la situación epidemiológica, aunque con mucha cautela, nos permite empezar a flexibilizar de cara a tener un equilibrio de las relaciones sociales, la reactivación de la economía con la situación epidemiológica".

La consejera ha incidido, no obstante, en que hay que ser "muy cautos y muy lentos" en la desescalada ya que las medidas no se pueden relajar "de forma abrupta" y "siempre estaremos pensando en que nos tiene que mover la situación epidemiológica en los hospitales y en las UCIs", ha enfatizado.