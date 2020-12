La empresa de productos cárnicos El Conchel Original Food, 'Pyme del año de Albacete 2020'

Uno de los responsables de la empresa ha querido poner en valor que la empresa vaya a cerrar el año con cerca del 20 por ciento de su facturación "en internacional" y ha aplaudido el que tengan ya presencia en veinte países, algo que es "un sueño" y que a su parecer, son datos que están haciendo que la empresa pueda estar "soportando" los contratiempos dados por la crisis sanitaria.

En el acto de entrega han participado el primer edil de la ciudad, Vicente Casañ; el presidente de la Diputación de Albacete, Santiago Cabañero; el presidente de la Cámara de Comercio, Juan Martínez; el presidente de Feda, Artemio Pérez; y la directora territorial del Banco Santander en Castilla-La Mancha, Sonia Colomer.

Una gala en la que se ha incluido la entrega de 5 accésit, siendo uno más que en la edición pasada, para Internacionalización a Gestacur S.L, a la digitalización e Innovación a Guiguein S.L., a la Formación y el Empleo, a Cantero de Letur S.A., a la empresa responsable ha sido otorgado para Rodacal Beyem S.L.

Por último, como mención especial a la mejor iniciativa contra el Covid-19, se ha concedido un accésit a la empresa José Bernal S.L.

27 EMPRESAS PRESENTADAS, 6 SELECCIONADAS

El acto se ha iniciado con la intervención de Juan Martínez, quien se ha encargado de explicar que este año se han distinguido 6 empresas de entre 27 presentadas, "todas ellas con un perfil bastante potente", y que entre las mismas se ha incluido un reconocimiento como mención especial a la mejor iniciativa desarrollada durante la crisis sanitaria.

Asimismo, ha expuesto que tanto la empresa ganadora como las distintas empresas que han conseguido accésit van a concurrir a la convocatoria nacional que realizará la Cámara de Comercio de España con el patrocinio del Banco Santander.

"Se está viendo como muchas empresas han cerrado, están cerrando y cerrarán", ha señalado Martínez, aseverando que estos cierres se deben a la crisis que se está viviendo, aunque asegura que a pesar de las dificultades es "optimista" y considera que se están viendo "grandes oportunidades" que se ofrecen para Albacete y considera que el teletrabajo puede ser "una oportunidad" para la ciudad.

Por su parte, el presidente de Feda, Artemio Pérez, ha señalado que el optimismo es lo que preside en cada una de las acciones de los empresarios y muestra de ello es lo que demuestran en sus quehaceres, señalando que es "la excelencia".

"Estos premios aunque no tienen dotación económica, sí nos sirven para pulsar el termómetro de las empresas de cada provincia" ha señalado Pérez, manifestando que en Albacete el nivel de las empresas que hay cada año "es mejor" asegurando que "siempre hay empresas que sorprenden".

Es por ello por lo que considera que son unos premios "importantes" y "fundamentales" para que el optimismo siga en pie, a pesar de no ser nada más que "una palmadita en la espalda".

De su parte, Sonia Colomer ha asegurado que en algunos momentos las empresas son capaces de convertir las crisis en oportunidades, algo que ha valorado de manera positiva. Asimismo, ha asegurado que se encuentra "orgullosa" de ser parte de la solución en el camino "tan pedregoso", haciendo referencia al Covid.

Y es que, asevera que el Banco Santander ha ayudado a más de 6.500 empresas grandes, medianas y pequeñas, en Castilla-La Mancha, y a 7.000 familias ya que consideran que es "importante" ayudar.

Unas ayudas, asegura, que no han terminado puesto que van a continuar en el día a día de las empresas, ya que "vienen retos" que hay que acometer y que hay que ayudar a nivel financiero y de especialización.

"TIEMPO DE VALIENTES"

Por su parte, el presidente de la Diputación de Albacete, Santiago Cabañero, ha expuesto que es "tiempo de valientes", un tiempo en el que aplaude el tejido empresarial de Albacete puesto que considera que está "muy vivo" y con el "punto de ilusión a pesar de ser malos momentos".

Así, ha querido reconocer en nombre de la provincia "el magnífico trabajo" de todas las empresas presentadas y les ha animado a "seguir trabajando en esas ganas de hacer las cosas bien, en las ganas de ser excelentes".

En la misma línea, ha querido aprovechar para aplaudir que las empresas están apostando por la sostenibilidad, por la ecología y por la provincia y medio rural, consiguiendo con ello cumplir los sueños de los propios empresarios y de los trabajadores.

LAS PYME "FUNDAMENTAL" PARA ALBACETE

De otro lado, el primer edil de la ciudad, Vicente Casañ, ha manifestado que si hay alguien que es "fundamental" en la creación de empleo y en la "riqueza de la ciudad" son las pequeñas y medianas empresas quienes además llevan "el grueso del empleo".

Casañ ha querido aprovechar además su intervención para exponer que en Albacete de las más de 26.000 empresas que hay en la provincia, poco más de 20 entran en la categoría de "grandes empresas", siendo el 99 por ciento pymes.

Es por ello por lo que considera que estas empresas son el "escudo social" que hay que "cuidar".

Asimismo, ha querido valorar que entre las 6 empresas que se han reconocido, se generan un total de 256 puestos de trabajo "que son de calidad", y es por ello por lo que ha querido agradecer el que se haya vuelto a celebrar este concurso.

Y es que, considera que el que hoy se haya hablado de empresas de menos de 250 empleados y una facturación inferior a 50 millones de euros "no significa que no sean grandes empresas". "La grandeza no siempre está en la dimensión", ha señalado Casañ.

"Un año complicado donde los haya pero pese a las adversidades no han dudado en arrimar el hombro allá donde han podido ser útiles", así ha valorado el edil a los empresarios, aseverando que están haciendo "mucho más" de lo que la sociedad les pide.