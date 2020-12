Navarra registra 17 nuevas infecciones por VIH entre enero y junio de 2020

Durante todo el año 2019 se registraron en Navarra 43 infecciones (38 en 2018), tal y como publica el Boletín de Salud Pública de Navarra sobre Infección por el VIH y Sida en Navarra, en 2019, en el marco de la celebración este martes, 1 de diciembre, del Día Mundial del Sida, bajo el lema 'Solidaridad mundial, responsabilidad compartida".

Con tal motivo, el director general de salud, Carlos Artundo, ha participado esta mañana en un acto organizado por la Comisión Ciudadana Antisida de Navarra, Asociación Sare, Abiatze, Laiak y Kattalingorri, que ha tenido lugar en el Puente de Curtidores, en Pamplona, bajo el lema 'Hoy+que nunca, nos enlazamos por el VIH'.

Artundo ha lamentado que la "pandemia del Sida pase ahora desapercibida" en un "foco mediático monopolizado" por el COVID-19 y, en ese sentido, ha llamado a "recuperar la atención" sobre ella. Asimismo, ha recordado el "estigma social y la segregación" que sufren las personas que padecen esta enfermedad, así como sus familias, y se ha comprometido a nombrar a un responsable del programa del Sida en Navarra.

Para dar visibilidad al acto, se han colocado lazos rojos en las barandillas del citado puente en señal de apoyo y reconocimiento a las personas que todavía hoy viven con el VIH. La representante de la Asociación Sare, Yolanda Yáñez, ha leído una carta en la que ha recordado que, además del COVID-19, "existen otras pandemias en el mundo que requieren nuestra atención y que no podemos retroceder en la atención de personas que pueden ser más vulnerables a la hora de enfrentarse a la crisis que el COVID-19 ha llevado a toda la población".

Estas entidades han hecho un llamamiento a la población para que durante el mes de diciembre coloquen lazos rojos en el Puente de Curtidores como "muestra de apoyo y unión entre todas y todos para frenar la epidemia del VIH".

201 INFECCIONES REGISTRADAS POR VIH ENTRE 2015 Y 2019

Durante los años 2015 y 2019, se diagnosticaron en Navarra 201 infecciones por VIH. De ellas, las prácticas de riesgo entre hombres que tienen sexo con hombres fueron el principal mecanismo de transmisión, responsables del 58% de los casos, seguidas por las prácticas heterosexuales de riesgo (37%), y el uso de material no estéril para la inyección de drogas (4%). Además, hubo un 2% de casos en los que el mecanismo probable de transmisión fue otro o desconocido. La edad media al diagnóstico fue de 39 años, con un rango entre 18 y 78 años.

En Navarra, cada año se diagnostican entre 20 y 30 infecciones por VIH en hombres jóvenes que han tenido sexo con hombres. Esto muestra un importante margen de mejora en la prevención de la transmisión sexual. Además, se calcula que alrededor de 200 personas con infección por VIH todavía no han sido diagnosticadas. El diagnóstico de estas infecciones ocultas ayudaría a mejorar su pronóstico y a prevenir nuevos contagios.

LA PREVENCIÓN DEL VIH, LA MEDIDA MÁS EFICAZ

Así, la prevención del VIH depende tanto de los comportamientos de cada persona como de la creación de entornos saludables, ha informado el Gobierno. Además, ha añadido, para frenar la extensión del VIH, es imprescindible contribuir a un clima social de tolerancia y respeto hacia los estilos de vida diferentes y a la solidaridad con las personas con VIH.

Los grandes objetivos de la prevención del VIH y el sida siguen siendo prevenir nuevas infecciones, reducir el impacto personal y social de la epidemia, y movilizar y coordinar los esfuerzos para reducir la infección por el VIH. Avanzar en ellos requiere de un conjunto de líneas de actuación y medidas diversificadas y bien articuladas, en el marco de la Estrategia de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y ONUSIDA, y de la Estrategia del Sistema Nacional de Salud promovida por el Ministerio de Sanidad.

Dado que son las prácticas sexuales las principalmente implicadas en la transmisión del VIH, ha indicado el Gobierno, sigue siendo clave "promover una cultura de sexualidad saludable, diversa, positiva y segura, reforzar la educación afectivo-sexual y favorecer el acceso y el uso del preservativo". Por estas razones, el programa sobre sexualidad del Departamento de Salud, CON, promueve su uso llamando a la ciudadanía a disfrutar, sentir, vivir... siempre con respeto y con preservativo.

LAS MEDIDAS SE HAN MANTENIDO EN 2020

En Navarra, a pesar del coronavirus, durante 2020 se han mantenido las líneas de actuación y medidas existentes para abordar la situación del VIH y otras Infecciones de Transmisión Sexual (ITS). La Comunidad foral cuenta con un sistema de Información y Vigilancia epidemiológica de calidad, un amplio programa de vacunaciones (VPH, Hepatitis A, Hepatitis B, Hepatitis C) y una Comisión Asesora Técnica (CAT) de Vigilancia y Control de la infección en Navarra (OF 377E-2017), que incluye un Grupo de trabajo de Infecciones de Transmisión sexual ITS.

Existen también protocolos de atención para los centros de salud y centros de salud sexual y reproductiva. En las personas con VIH el tratamiento antirretroviral hace indetectable la carga viral, impidiendo así la transmisión del VIH. Por ello, ha expuesto, la detección precoz, el acceso temprano y el apoyo al tratamiento continuado son cruciales, no solo para mejorar la salud de las personas con el VIH, sino también para prevenir la transmisión del virus.

ACTIVIDADES DE INFORMACIÓN, EDUCACIÓN Y FORMACIÓN

Además, este año se han mantenido actividades de información, sensibilización y educación sexual en los centros de salud, en los de salud sexual y reproductiva y en la Escuela de Salud, así como en actividades comunitarias, en colaboración con el programa Gozamenez (que desarrollan las entidades y asociaciones Hegoak, Comisión Ciudadana Antisida, Andraize, Consejo de la Juventud, Kattalingorri y SARE).

También se han concedido 175.967 euros en subvenciones para 26 programas de 26 entidades municipales y asociaciones locales, para promoción y educación afectiva sexual comunitaria, así como 129.906 euros para programas comunitarios en relación con la infección por VIH/SIDA. Asimismo, se ha continuado con el programa educativo sobre igualdad Skolae y, también, con la formación universitaria con el Diploma de Especialización en Educación Sexual de la Universidad Pública de Navarra (UPNA), ha concluido el Gobierno.