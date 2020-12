Cvirus.- La Generalitat concretarà si el màxim de 10 persones per Nadal és de només convivents o d'"un altre grup"

Barceló ha realitzat aquestes declaracions davant els mitjans durant la seua visita a l'Hospital General de Castelló en ser preguntada sobre aquest tema.

Segons ha explicat, a la consellera li agradaria que l'acord de mesures que s'ha d'adoptar durant el Nadal fora "majoritari" en totes les comunitats autònomes "perquè no hi haja diferents nadals". A més, ha recordat que la Generalitat aposta per la no celebració de cavalcades de Reis "per a evitar aglomeracions", així com per obrir el tancament perimetral de la Comunitat Valenciana els dies 24, 25 i 31 de desembre i 1, 5 i 6 de gener.

Respecte a les dades que ha registrat la pandèmia durant el mes de novembre, Barceló ha indicat que a la Comunitat Valenciana, a partir del pont del 9 d'Octubre es van accelerar els contagis, la qual cosa -ha dit- cal abribuir també a la mobilitat. "Ara estem baixant i ja hem doblegat la corba, i anem a veure si som capaços de mantindre aquesta situació tenint en compte que tenim un altre pont i que hi haurà mobilitat encara que siga dins de la Comunitat Valenciana", ha dit.

"Anem a estar molt atents perquè és necessari traslladar a la ciutadania la necessitat de mantindre les mesures i que no baixem la guàrdia", ha afegit.

UCI

La consellera ha destacat que segueix havent-hi moltes persones en la UCI, "que és el que més està costant rebaixar", i ha recordat que la COVID-19 "és una malaltia les seqüeles de la qual són molt greus per a les persones que la pateixen, però sobretot per a aquelles famílies que han perdut un ser estimat en aquesta pandèmia".

En aquesta línia, ha apuntat que "cal seguir mantenint la prudència". "El fet que ara descendim és una trajectòria del virus, però les coses poden tornar a saltar en qualsevol moment, sobretot per la mobilitat i les trobades familiars i socials, que segueixen representant el 96 per cent dels contagis en els brots", ha subratllat.

Barceló ha indicat que la Conselleria desitja que no es produïsca una tercer onada, i para això -ha dit- cal estar "alineats i sent responsables en les mesures que s'adopten i complir-les". "El que no volem que passe és que hi haja una tercera onada i tornem a tindre ingressos hospitalaris i persones en UCI perquè puguem entrar al 2021 amb una situació molt millor i més alleujada", ha insistit.

VACUNA

Respecte a la vacuna del coronavirus, la titular de Sanitat ha manifestat que s'ha creat una taula de treball en la Conslleria de Sanitat, "de la qual formen part pràcticament tots els departaments".

"Tenim una experiència llarga i molt positiva en plans de vacunació, així com una xarxa molt consolidada i, per tant, ara, amb tota la informació de la qual disposem, estem treballant per a, quan arribe el moment, subministrar eixes vacunes, per a la qual cosa posarem els recursos que siguen necessaris i les infraestructures que considerem oportunes", ha ressaltat.

Respecte a la possibilitat que l'Exèrcit i la sanitat privada puguen participar en la vacunació per a agilitzar terminis, Barceló ha afirmat que encara no s'està en eixa fase i "no és el moment d'eixa anàlisi", ja que cal veure si se'n van a necessitar més recursos o no. "La ciutadania ha de tindre tranquil·litat que es vacunarà en el moment que s'establisca", ha afegit.

Finalment, respecte a la possibilitat que les farmàcies realitzen els test, la consellera ha recordat la reunió que es va celebrar amb els col·legis de farmàcia, als quals -segons ha dit- els van explicar l'estratègia de la Conselleria, "i es van alinear totalment en ella". "Estem pendents de seguir les conversacoines a falta de que ens aportaren alguna informació que havien de recaptar després de la reunió", ha conclòs.