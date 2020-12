PSPV defiende la armonización fiscal sin "madrileñofobia" y Cs pide recalcular el cupo vasco de manera solidaria

Unides Podem también ha registrado otra proposición no de ley (PNL) para "frenar el efecto aspiradora de Madrid" y avanzar en la descentralización administrativa, política y de inversiones, mientras Compromís cree que lo importante es la reforma del sistema de financiación autonómica y que el Gobierno "ya llega tarde".

Así lo han planteado en la rueda de prensa tras la junta de portavoces en Les Corts, ante la armonización fiscal que plantea el ejecutivo de Pedro Sánchez y las últimas declaraciones del 'president' de la Generalitat y líder del PSPV, Ximo Puig, de nuevo contra el 'dumping' fiscal en Madrid porque ve "cierto movimiento independentista".

Entre los partidos del gobierno valenciano, Mata (PSPV) ha asegurado que "no hay ninguna 'madrileñofobia'", sino una comunidad con más renta per cápita porque "los ricos, ricos, ricos" pagan menos impuestos. Ha defendido que esto hay que armonizarlo junto a una descentralización de la administración porque no puede ser que el Instituto de Oceanografía esté en la capital.

Hay un "gran consenso nacional", a su juicio, en que el efecto capital de Madrid no puede ser una "trampa". "La armonización con unos mínimos es algo razonable en un estado federal", ha reivindicado, "un reto de solidaridad".

El socialista ha descartado que Puig tenga que reunirse con Ayuso como pide Ciudadanos y ha defendido que visite Cataluña este martes por los problemas compartidos del arco Mediterráneo.

COMPROMÍS PIDE UNOS MÍNIMOS SIN QUITAR COMPETENCIAS

De Compromís, su síndic, Fran Ferri, ha defendido la capacidad de recaudación de cada CCAA aunque "en algunas cuestiones estaría bien que hubiera unos mínimos para que no pase como ahora en España: que la Hacienda valenciana está persiguiendo a 50 grandes fortunas que dicen que viven en Madrid cuando no es así".

"Madrid utiliza su condición de capital: recibe muchas inversiones del Estado, tiene muchos funcionarios, tres veces más capacidad de recaudación... no podemos competir con una rebaja generalizada de impuestos", ha aseverado pidiendo un "mínimo consenso" con la política fiscal para evitar que España se aleje cada vez más de Madrid.

En esta línea, la portavoz adjunta de la coalición, Aitana Mas, ha rechazado que la propuesta de Cs para recalcular el cupo sea similar a la que presentó Compromís para que las CCAA infrafinanciadas puedan endeudarse como Euskadi. Ha urgido a Cantó a decirle a Arrimadas que lo pida en Madrid "ya que son clave para aprobar los presupuestos".

Y ha insistido, en todo caso, en que lo prioritario para Compromís es la reforma de la financiación autonómica, apelando a un consenso entre las autonomías para tener cuanto antes el borrador del nuevo modelo, "independientemente de otros debates".

UP QUIERE QUE LOS FUNCIONARIOS ESTÉN MÁS REPARTIDOS

Como síndica de Unides Podem, Naiara Davó ha pedido dar un paso más en la armonización para abordar la "necesaria descentralización" de los funcionarios del Estado. "Madrid lleva tiempo aspirando los recursos de todas las comunidades", ha denunciado.

En la PNL, UP exige frenar la competitividad entre CCAA ante "los más de 50 años que lleva Madrid en un proceso de concentración demográfica, económica y política", con el 44,5% de las sedes de grandes empresas, el 21% de trabajadores altamente cualificados, un tercio de empleados públicos estatales y más inversión de infraestructuras.

Esto conduce a "un efecto atracción tanto del talento como de las inversiones extranjeras directas", alerta el portavoz 'morado' de Economía en la propuesta, "provocando un efecto espiral perverso para el resto de comunidades: Es imposible atrapar Madrid en su carrera desigual en el desarrollo económico". Todo ello sumado a "una política fiscal agresiva" con beneficios fiscales para grandes fortunas.

Unides Podem reclama así al Consell que impulse una armonización fiscal con una nueva legislación que obligue a una tributación mínima efectiva en los impuestos de sucesiones, patrimonio, IRPF, transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados. También pide una relocalización de instituciones nacionales en otras ciudades y priorizar al menos los ejes Mediterráneo y Cantábrico-Mediterráneo.

CS APELA A LA SOLIDARIDAD DE VASCOS Y NAVARROS

Por parte de la oposición, Cs ha presentado otra PNL para que el Gobierno revise la fórmula del cupo vasco de manera "transparente, rigurosa y solidaria", con el objetivo de corregir la sobrefinanciación de algunas comunidades. También quiere que se analicen sus efectos desde 2017 en cuanto a "disparidades financieras" y que el Gobierno presente en 2021 el nuevo modelo de financiación "sin más dilación".

"Sánchez tiene que cumplir con su palabra porque los valencianos somos los más maltratados", ha urgido Toni Cantó, que ha ironizado que "ojalá Puig se armonizara con Madrid y se reuniera con Ayuso y Aguado en lugar de los que han dejado Cataluña en los huesos".

También ha defendido una armonización fiscal "a la baja" y se ha mostrado convencido de que "la mayoría de los vascos y navarros son solidarios" y estarían dispuestos a colaborar con los territorios infrafinanciados, sin entrar a "discutir la fórmula constitucional del concierto". Y ha asegurado que Cs tiene la misma posición a nivel nacional y en estas comunidades.