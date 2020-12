ANPE pide a Educación regulación del teletrabajo en docentes que implique cobertura legal cuando se dan clases online

"Un profesor no está obligado a dar clases online, puede hacerlo como quiera, no hay nada regulado. Le tienen que dar herramientas virtuales y la formación adecuada", ha defendido el presidente de ANPE en la región, Ramón Izquierdo, en una rueda de prensa en la ha incidido en que aunque la Consejería ha puesto en marcha una plataforma que canaliza la comunicación online con el alumnado y los padres, esta no está articulada bajo un marco legal.

Asimismo, ve necesario el reconocimiento de la ansiedad y el estrés como enfermedades profesionales del sector docente, al estar sometido a una situación límite por el contacto con entre 25 y 30 alumnos y por el consiguiente desgaste psicológico que supone que estos grupos cumplan las medidas de prevención del virus.

Plantea a la Consejería que se replantee la unidad de atención al profesorado y que se modifique el decreto de convivencia del año 2008, documento que regula todo el régimen disciplinario del alumnado, concretamente en el uso de redes sociales y ciberacoso, sobre todo cuando la clases se dan virtualmente y los alumnos pueden realizar comentarios ofensivos hacia el profesor.

En este punto, la hasta ahora coordinadora del 'Defensor del Profesor', Pilar Vázquez, ha puesto como ejemplo una queja de un profesor de una edad más avanzada, con alumnos que se mofaron de él en la aplicación 'Tik Tok' porque, decían, "no sabía dar clase" mediante medios virtuales.

ANPE considera fundamental que se revitalice la puesta en marcha del Observatorio de la Convivencia en la región en materia educativa que "lleva dos años sin reunirse" y que se creó en 2006.

Respecto a los sistemas de ventilación, han abogado por un sistema de regeneración de aire -no solo filtros HEPA- sobre todo en las aulas que tienen una temperatura más fría, al tiempo que han afirmado que la Consejería debe asumirlo, y no las AMPAS o los ayuntamientos, ya que se genera "desigualdad" entre municipios.

82 CASOS CONFLICTIVOS EN C-LM

Vázquez ha expuesto los datos del informe del 'Defensor del Profesor' en la región elaborado por el sindicato, según el cual han atendido 82 casos de conflictos con los alumnos en el curso 2019-2020, 19 casos menos que en el curso pasado, un descenso que se podría justificar por el periodo de confinamiento domiciliario de marzo a junio.

Dentro de los niveles educativos, aumentan estas situaciones en Educación Secundaria y Formación Profesional, con faltas de respeto e insultos, problemas para dar clase y acosos como los tipo de conflictos más frecuentes.

A nivel provincial, todas ellas han experimentado descenso respecto al año pasado, menos la provincia de Guadalajara que mantiene su número de casos -16-. Los casos de ciberacoso han descendido, pero se sitúan en un 18%, por encima de la media nacional elaborada por el sindicato, de un 11%.

Del total de casos, 67 han precisado de asesoramiento jurídico prestado por el sindicato.