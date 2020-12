Comerciantes, agricultores y taxistas dan el apoyo al sector hostelero navarro en sus reivindicaciones

Para hacer público este apoyo, la Asociación de Hostelería y Turismo de Navarra (AEHN) y la Asociación Navarra de Pequeña Empresa de Hostelería (ANAPEH) han ofrecido una rueda de prensa conjunta con el respaldo de la Asociación de Comerciantes de Navarra, la Unión de Agricultores y Ganaderos de Navarra (UAGN), la Asociación de Bodegas de Navarra, las asociaciones del taxi Aitan y Teletaxi San Fermín, la asociación del tranporte ANET, y el sindicato UGT.

Todas estas entidades, que han explicado que se sienten perjudicadas económicamente por el cierre de la hostelería, participarán este martes a partir de las 17 horas en la manifestación convocada en Pamplona por las asociaciones de hostelería, que han vuelto a reclamar "un plan de rescate" para el sector y la apertura de los interiores de los locales, sin esperar hasta el 17 de diciembre, como prevé el Gobierno foral.

La presidenta de AEHN, Ana Beriáin, ha afirmado que "la situación del sector es realmente triste y terrible, después de 40 días de estar cerrados, la única noticia que tenemos por el momento de una posible apertura es el 16-17 de diciembre". "Estos tiempos son inasumibles para el sector, porque muchos de nosotros estamos ya sin fondos económicos para poder mantener la empresa", ha advertido.

Por ello, ha pedido al Gobierno de Navarra que prepare "un plan viable para poder abrir antes, no como una comunidad especial, sino abrir tal y como están abriendo otras comunidades". "El Gobierno tiene que darse cuenta de que no podemos estar sin abrir hasta el día 16 de diciembre", ha dicho.

Ana Beriáin ha asegurado que los 20 millones de euros en ayudas que ha anunciado el Gobierno de Navarra para el sector "puede ser el arreglo para poder pagar los gastos fijos de un establecimiento como mucho durante un mes".

En esta situación, María Ángeles Rodríguez, de ANAPEH, ha exigido "un plan de rescate serio y suficiente, que no excluya a nadie, tanto de la hostelería como de las actividades relacionadas con ella, como empresas de actividades, distribuidos o empresas de turismo activos".

Así, ha pedido una dotación presupuestaria para "sufragar las pérdidas de 2020 y las de 2021 si las hubiera; la revisión de los ERTE, para que los trabajadores reciban el cien por cien de su nómina sin demora y que se exonere a la hostelería del pago de la cuota íntegra de la Seguridad Social; y establecer un periodo transitorio en la modificación de la fiscalidad para el 2021". "Todo lo que no sea esto lo consideramos un atropello", ha indicado.

Por su parte, el presidente de UAGN, Félix Bariáin, ha afirmado que el sector agrario está "muy afectado" por la situación de la hostelería, "porque somos los que ponemos en marcha la hostelería, parte del transporte y parte del comercio". "Somos un sector que trabajo en colaboración con estas entidades, porque al final son las que ponen en manos del consumidor nuestros productos. Se dice que nadie va a quedar atrás y yo creo que nadie va a quedar atrás porque el Gobierno no mira quién queda atrás. Cuando no se mira es muy fácil pensar que nadie queda atrás, porque si de verdad se mirase, esto sería bastante complicado", ha indicado.

El presidente de Teletaxi San Fermín, Kiko Asín, ha afirmado que se puede cuantificar en más de un 75% la caída del volumen de trabajo del sector del taxi. "La situación es insostenible, pese al empeño de la administración por facilitarnos el acceso a nuevos nichos de trabajo, sufrimos una sensación de abandono cuando más lo necesitamos, al igual que la hostelería", ha indicado.

El secretario general de ANET, Nacho Orradre, ha dicho que el sector del transporte también se ha visto perjudicado por la pandemia y el cierre de la hostelería. "No estamos haciendo bodas, congresos, viajes de fin de curso, circuitos de verano, circuitos de Semana Santa, no ha habido 'voy y vengo' a las fiestas de los pueblos. Son medidas que están vinculadas al cierre de la hostelería y si no lo recuperamos nos seguimos viendo afectados", ha apuntado.