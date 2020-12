El alcalde valora el barómetro de la UCO en la línea de datos internos que "mejoran lo publicado"

Así lo ha resaltado el primer edil en una rueda de prensa, junto a la teniente de alcalde de Cultura y Promoción, Marián Aguilar (PP), al tiempo que ha destacado que "reconforta aún más ver que los datos internos concuerdan cuando son cotejados por entidades independientes, como este barómetro que se ha hecho de la mano de la Universidad de Córdoba y el CSIC".

Y es que, según ha explicado, en su grupo manejan datos internos "de mucha calidad, que suelen ser muy respetados, y están en esa misma línea, incluso mejorando lo que se publica".

No obstante, ha aclarado que no se van a "distraer en los tiempos que corren, con las dificultades que hay, en cálculos electorales", de manera que "no es una prioridad el cálculo electoral, sino reactivar económicamente a la ciudad y sacarla de esta crisis por la pandemia", ha defendido.

Aún así, ha expresado que "en tiempos como éstos tan complejos y tan difíciles, con una responsabilidad que hemos asumido, seguramente la más difícil para un gobierno local en la historia de la democracia, ver que los ciudadanos apoyan la labor que se está haciendo y la entienden, reconforta y da fuerzas para seguir adelante".

Según ha expuesto, "son tiempos muy complicados y hay que tomar decisiones inéditas, con planes extraordinarios y restricciones de movilidad", pero ver que su "valoración personal, la del gobierno local y la traslación de los resultados electorales es favorable y se entiende por los ciudadanos, da ánimos y fuerzas para seguir adelante", ha confesado.

Además, Bellido ha resaltado que ello "muestra que se está en un camino correcto, que las decisiones que se están adoptando son compartidas por una amplia mayoría de cordobeses", de ahí que haya mostrado "satisfacción" por el barómetro de la UCO-CSIC.