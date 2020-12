Cs rechaza el presupuesto del Consell por reflejar una institución "infrafinanciada y sometida a la comunidad autónoma"

Según ha informado la consellera de Cs en el Consell Margalida Roig este martes en rueda de prensa, recogida en nota posterior, "la Comunidad Autónoma no sólo no paga lo que debe a esta institución, sino que no cubre suficientemente las competencias que ha traspasado ni servicios básicos como la Renta Mínima de Inserción".

"Frente a esto, Cs no ve a un equipo de gobierno con la actitud de reclamar lo que le corresponde a esta casa, ni dispuesto a reducir algunos altos cargos que, o no tienen competencias que gestionar, o las tienen duplicadas", ha apuntado Roig, quien ha asegurado que "por todo ello no queda más remedio que presentar una enmienda a la totalidad".

En cuanto a las enmiendas parciales, Margalida Roig ha indicado que tienen como objetivo "no sólo lograr un Consell mejor financiado para poder ofrecer a los mallorquines los servicios que necesitan y merecen, sino también un apoyo real a los municipios de la isla, especialmente a los más pequeños y todos los medios a su alcance para mejorar la calidad de vida de los mayores".

Asimismo, el Grupo de Cs en la institución insular ha pedido "un Consell más solidario con los más desfavorecidos, tanto dentro como fuera de las fronteras de Mallorca, y un fomento real y actualizado de la cultura y tradiciones de la isla".