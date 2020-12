Consultorio de Sexo: "La penetración la siento mucho pero no en la parte del clítoris, ¿cómo puedo estimular la zona?"

Ya tienes aquí una nueva entrega del consultorio de sexo que cada semana te trae 20minutos. Para plantear tu pregunta escribe a consultoriosexo@20minutos.es. Puedes consultar su web aquí.

Siento menos su pene

PREGUNTA Llevo dos años con mi pareja y al transcurrir el tiempo he dejado de sentir un poco menos su pene al hacer el amor, lo disfruto pero menos que antes. A él no le ocurre, ¿por qué me pasa esto?, ¿qué puedo hacer?

RESPUESTA DEL EXPERTO La respuesta sexual humana evoluciona a la par que la dinámica de pareja, eso significa que lo que ayer percibías de modo muy placentero, hoy es diferente. A ello contribuyen distintos factores biográficos: cambios hormonales, modificación fisiológica en tu lubricación vaginal, laxitud de tu suelo pélvico, efectos colaterales de ciertos fármacos, estado emocional y momento relacional.

Valorado lo anterior, podría ser útil como estrategia personal el que realizases técnicas fisiosexológicas con tu suelo pélvico: ejercicios musculares Kegel, gimnasia hipopresiva y utilizar “bolas chinas” y/o “conos o pesas vaginales”; un tono muscular vaginal consistente hará que puedas realizar en el transcurso del juego coital contracciones vaginales voluntarias que te permitirán sentir más y a tu pareja sentirte más.

Positivos en coronavirus

PREGUNTA Mi novia y yo somos positivos de covid; quería saber si no hay problema en que sigamos besándonos y teniendo relaciones sexuales, ya que estamos los dos contagiados.

RESPUESTA DEL EXPERTO No hay evidencia científica de que el virus Covid 19 se transmita a través del semen o fluidos vaginales; no obstante, los besos y la respiración piel con piel son situaciones de riesgo de contagio si uno de los dos está infectado.

Como ambos sois Covid +, mi recomendación es que evitéis las relaciones eróticas de cercanía y exploréis el erotismo virtual hasta tener un diagnóstico PCR negativo.

Todo ello considerando que sois una pareja sana y sin patologías añadidas, en cuyo caso, las medidas de cuidado y protección habría que implementarlas. Igualmente os recomendaría extremar la higiene en caso de utilizar juguetería erótica, además de la higiene personal ya conocida por todos.

Recientes investigaciones parecen indicar que después de haber superado el Covid-19 ya no se transmite la infección.

Manual o con vibrador

PREGUNTA Durante la penetración no siento nada en el exterior del clítoris. He buscado en muchos sitios esto que me pasa, pero no encuentro a nadie que lo comente: cuando mantengo relaciones de penetración con mi pareja no siento nada en el clítoris si me lo estimulo manualmente o con vibradores (pero que conste que sí que siento mucho la penetración).

Cuando no hay penetración, antes o después del coito, lo siento normal (aunque después menos que antes). Me gustaría saber es si esto es normal o si hay alguna forma de cambiarlo, porque me gustaría estimular esa zona.

RESPUESTA DEL EXPERTO La vulva es el conjunto de los órganos genitales de la mujer y dentro de la misma encontramos a los que haces referencia en tu pregunta: el clítoris y la vagina. El clítoris es un órgano extremadamente sensible y exclusivamente diseñado para el placer; contiene miles de terminaciones nerviosas.

La vagina es una estructura fibromuscular de gran elasticidad pero pobre en terminaciones nerviosas; no obstante, el placer coital deriva de los estímulos indirectos provocados en las estructuras internas del clítoris.

Existen distintas causas que podrían explicar tu “insensibilidad” clitoridiana cuando el estímulo es muy directo:

1. Una doble estimulación vaginal y clitoridiana puede distorsionar la percepción de sensaciones.

2. La utilización de preservativos o lubricantes retardantes que contienen base anestésica local.

3. Efecto colateral de fármacos psicotrópicos.

4. Altos niveles de ansiedad y estrés relacional.

No obstante, una vez descartado lo anterior, os sugiero acudáis a un profesional de la Sexología para valorar y evaluar vuestra dinámica de relación erótica y os indique alguna pauta terapéutica más específica.