Cantó segueix optimista amb el suport de Cs als pressupostos: "El 'no' ara mateix és la posició més allunyada"

A dos dies que es voten les esmenes parcials a la llei d'acompanyament, s'ha mostrat "molt satisfet" per com van les negociacions de Cs amb els grups del govern valencià (PSPV-Compromís-Unides Podem). Sí ha recordat que la seua línia roja són els impostos, davant les mesures que planteja el projecte de pressupostos perquè les rendes més altes tributen més.

Cs està "a l'espera" que els tres partits accepten el seu pla fiscal. "Seria una fita que decantaria el nostre vot en un sentit o en un altre", ha augurat als periodistes en Les Corts, i ha assegurat que en el Botànic "estan considerant molt seriosament abaixar impostos a les rendes més baixes".

El suport de Ciutadans "dependrà molt d'açò", encara que Cantó ha puntualitzat que no es creu "gens" fins que no veja la votació i els comptes tiren endavant abans de Nadal.

PSPV: "LES LÍNIES ROGES CANVIEN CADA DIA"

Seria una "extraordinària notícia" per al síndic socialista, Manolo Mata, que ha defès en la roda de premsa després de la junta de síndics que la situació actual requereix d'un pressupost el més unànime possible.

Açò sí, ha assegurat que les línies roges de Cs "van canviant cada dia" i ha defès la política fiscal "rigorosa" de la Generalitat. Ha posat com a exemple Arrimadas, qui està "convençuda que el pressupost d'Espanya és bo però no ho firma per les persones que acompanyen al Govern".

El també sotssecretari del PSPV ha ironitzat que tenen guanyada "la primera batalla" amb Cs i ha destacat que "fins Vox" presente esmenes al pressupost del Consell, 680 parcials enguany, dins del "procés de normalització de la vida política".

Per la seua banda, la portaveu adjunta de Compromís, Aitana Mas, ha afirmat que "cal explicar bé" a Cantó les mesures fiscals que planteja el Botànic, a més de recordar que una baixada dels trams més baixos també beneficiaria les grans fortunes. "Nosaltres proposem una fiscalitat progressiva i Cs regressiva", ha constatat, i ha assegurat que no estan en eixa línia.

I d'Unides Podem, la seua síndica, Naiara Davó, ha coincidit que abaixar l'IRPF a les rendes mitjanes és un "parany" perquè s'acaben reduint tots els trams i ha criticat a Cantó que cada vegada diga una cosa: "Cs ja no té cap justificació per a votar en contra dels pressupostos, se li fa complicat, ha d'acostar-se al Botànic per a no quedar-se fora".

Entre l'oposició, el portaveu adjunt de Vox, José María Llanos, ha destacat les 680 esmenes presentades pel seu grup als comptes de la Generalitat i ha negat que hi haja contradicció amb el seu partit després del rebuig als Pressupostos Generals de l'Estat (PGE) pel suport de Bildu i ERC. "És impossible esmenar uns pressupostos pactats contra Espanya i amb els filoetarres, una cosa tan bàrbara", ha criticat.