El PNC avisa de que los centros de Las Canteras y Las Raíces, en Tenerife, serán "cárceles" para 3.300 migrantes

Según el presidente insular, Antolín Bueno, las instalaciones "no son las adecuadas para darles un tratamiento digno" y se pregunta "qué van a hacer" si son personas libres tras las primeras 72 horas de acogida.

"Este Gobierno de España de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias se ha desentendido del problema que tenemos en Canarias", apunta en una nota, por lo que reclama medidas contundentes como la derivación a los centros de internamiento de la Península, y en los casos que sea posible a sus países de origen.

"Los inmigrantes no se quieren quedar aquí, quieren seguir su camino hacia la Europa continental en busca de un mejor futuro para ellos y sus familias, y nosotros, más allá de la ayuda que ofrecen las ONG, no podemos asumir un volumen tan grande de personas. Estamos ante un problema social y vemos que el Estado español no hace nada por resolverlo. Es una absoluta irresponsabilidad", destaca.

Antolín Bueno también critica la falta de acción de Ángel Víctor Torres, "que ahora le echa la culpa a la Unión Europea cuando sabe perfectamente que su compañero Pedro Sánchez es el principal responsable".

A su juicio, "solo busca excusas para justificar la incapacidad y el abandono del Gobierno socialista que nos ha dado la espalda cuando Canarias vive su peor momento, un presidente de Canarias valiente exigiría soluciones, pero llevamos casi un año con este problema y Torres no es capaz de hacer ni de decir nada, salvo, sumiso, buscar excusas".

El presidente del PNC-Tenerife asegura también que es necesario que el Gobierno de España "se tome en serio" el problema que sufren las islas "y tomen medidas de una vez por todas".

"Hay personas sufriendo y muriendo en su intento por tener un futuro mejor, pero como esto ocurre en unas islas a más de 2.000 kilómetros de distancia del continente no les importa, mientras estas personas se queden atrapadas en Canarias, ellos están a salvo", señala.