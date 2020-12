El preu de la vivenda a la Comunitat Valenciana apuja un 2,13% davant de l'any passat

La Comunitat Valenciana va ser l'octava autonomia més barata, per darrere de Castella-la Manxa (890 €/m2), entre unes altres. Quant a la vivenda de segona mà a Espanya, al novembre del 2020 va registrar un preu mitjà de 1.725 euros per metre quadrat, llançant un descens mensual del -0,29%. D'un any a un altre, la xifra registrada va marcar una pujada de l'1,13%.

Mensualment, Alacant (0,29%) va ser l'única província que va apujar de la regió. València (-0,42%) i Castelló (-1,23%) van ajustar els seus preus.

Respecte a l'any passat, Alacant (2,48%) i Castelló (1,96%) van registrar ascensos intermedis, mentre que València (-0,02%) va registrar el descens més lleu del país. En qüestió de preus, Alacant (1.716 €/m2) va ser l'onzena província més cara d'Espanya, mentre que València (1.280 €/m2) i Castelló (1.155 €/m2) van ser un poc més barates.

Respecte a les capitals valencianes, València (1,06%) va ser la quarta que més va pujar d'Espanya. Per la seua banda, Castelló de la Plana (-0,65%) i Alacant (-0,54%) van marcar descensos continguts. Castelló de la Plana (-0,12%) va ser la segona capital espanyola que menys va caure d'un any a un altre. València (0,01%) i Alacant (0,10%) van llançar ascensos molt lleus.

Amb 1.167 euros per metre quadrat al novembre del 2020, Castelló de la Plana va ser la setena capital de província més assequible d'Espanya. Alacant (1.679 €/m2) i València (1.963 €/m2) van ser un poc més cares.