L'exalcalde de Castelló Alfonso Bataller (PP) declararà aquest dijous davant el jutge de Púnica

Aquest dimarts estava citat a les 9.30 hores el qui fora alcalde de Coslada Raúl López Vaquero; l'assessora de l'exalcalde de Castelló; i la qui era coordinadora de comunicació de l'Ajuntament de Castelló.

Després d'aquesta tanda, el dijous 3 de desembre serà el torn del qui fora alcalde de Majadahonda Narciso de Foxa Alfaro i de l'exalcalde de Castelló Juan Alfonso Bataller Vicent, a més de la qui fora directora de comunicació de l'ajuntament d'Alcobendas.

En aquesta peça número 10 de 'Púnica' s'investiga tant regidors com alcaldes i treballadors de diferents consistoris per la seua participació en la contractació d'Eico i Madiva (empreses de l'aconseguidor de la trama Alejandro de Pedro) perquè millorara la reputació dels aleshores alcaldes a través de diaris digitals creats 'ad hoc', blogs, gestió de xarxes socials o campanyes de publicitat.

Tots ells es troben investigats pels delictes de frau, tràfic d'influències, malversació de cabals públics, falsificació de document mercantil i prevaricació.

Del cas de Castelló, el jutge va assenyalar en la seua interlocutòria del 3 de novembre pel qual va imputar l'exalcalde, que els investigats "per a ocultar el pagament de la despesa personal de l'alcalde per l'Ajuntament, convindrien adjudicar un contracte que simularia contractar publicitat de cobertura per a campanyes simulades a una de les empreses de la trama, Madiva".

Sobre l'Ajuntament de Majadahonda, s'explica que també es van tramitar les factures emeses per EICO i Madiva com a "contractes menors, fraccionant la prestació de cobertura, que vetlaria el verdader treball realitzat", aconseguint així saltar-se el concurs públic o negociat. Apunta que altres factures abonades també "van simular" la contractació de publicitat.