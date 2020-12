FGV recomana viatjar en silenci als usuaris per a disminuir el possible risc de contagi

Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV) recomana als usuaris de Metrovalencia i TRAM d'Alacant viatjar en silenci per a disminuir el possible risc de contagi de Covid-19 en els desplaçaments. L'empresa ha intensificat la campanya informativa sobre les recomanacions en vigor per als viatges davant l'actual situació provocada pel coronavirus, segons ha informat la Generalitat.

Amb aquesta campanya, distribuïda en diferents suports informatius en l'interior dels trens i tramvies en servici, es recorda a les persones usuàries les recomanacions que cal tindre en compte a l'hora de realitzar desplaçaments en el transport públic.

Una de les recomanacions que s'ha afegit a les ja existents és la de viatjar en silenci ja que "diferents estudis asseguren que no interactuar verbalment amb altres usuaris durant els desplaçaments disminueix considerablement el risc de contagi de la Covid-19".

En la campanya també es recorda que és obligatòria la utilització de mascareta de protecció homologada durant tota l'estada i en tot moment dins de les instal·lacions de Metrovalencia i TRAM d' Alacant. FGV facilita la seua compra en diferents màquines automàtiques distribuïdes per les principals estacions de les dos xarxes.

També es recorda que els clients tenen la seua disposició dispensadors d'hidrogel en els vestíbuls de les estacions i en l'interior de les unitats de metro i tramvia, i que cada tres minuts es renova "completament" l'aire en l'interior de totes les unitats de l'empresa pública.

Finalment, es recorda que FGV ha reforçat la neteja i desinfecció del material mòbil i les instal·lacions per a major seguretat en els desplaçaments.

Neteja durant el recorregut

Com a mesura addicional a les de neteja, desinfecció i renovació de l'aire que ja es realitzen en els últims mesos, tant en tallers com en les terminals de línies, l'empresa pública ha ampliat les tasques de neteja dels trens i tramvies en servici durant el recorregut en les denominades "hores vall", les de menor presència de viatgers, amb més personal destinat a aquestes tasques.

Al seu torn, FGV ha incorporat també la desinfecció per mitjà de nebulització volumètrica amb peròxid d'hidrogen. Al llarg d'aquests últims mesos, l'empresa pública ha estudiat, analitzat i comprovat aquest sistema de desinfecció, que ha sigut ratificat pel Consell Superior d'Investigacions Científiques (CSIC) i certifica l'anul·lació total de la capacitat infectiva del SARS-C, amb el que s'aconsegueix una "absoluta desinfecció integral".