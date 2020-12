Cómo conseguir que la gente vaya a tu tienda física esta Navidad

En un año tan difícil como 2020 muchos comercios han puesto su última esperanza de salvarse del cierre definitivo en las últimas campañas, por eso han lanzado tantas ofertas en el Black Friday, el Cyber Monday y ahora se preparan para la Navidad. Para conseguir los resultados esperados es básico tener herramientas que ayuden a prever cómo puede desenvolverse la temporada de regalos navideños.

Según indican en el siteThink with Google tras una encuesta de seguimiento el 53% de las personas que prevén ir de compras esta temporada, lo harán en tiendas donde no sea necesario mantener contacto físico. ¿Esto significa que tu tienda física está condenada? No tiene por qué ser así, existen opciones para adaptar tu comercio a esta exigencia del usuario.

El primer paso es ser flexible y ampliar el concepto que tenemos de “comprar en tienda”. Por ejemplo, puedes apostar por poner facilidades en la recogida en tienda o, incluso, a pie de calle. También es importante pensar en el público local (que es el que puede acudir a tu tienda física) y cómo facilitarle las compras e, incluso, modificar o editar los atributos de tu comercio en tu perfil de empresa de Google para señalar las facilidades que pone tu tienda a la hora de comprar sin contacto físico. Pero si quieres profundizar en este tema para abordar con éxito la próxima campaña navideña, en Think with Google tienes un artículo con consejos prácticos para utilizar las herramientas de Google de forma que consigas atraer más clientes locales a tu negocio.