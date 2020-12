Logroño aprueba sus Presupuestos 2021, de 196 millones,con el 'no' de PP y Cs por "no ser lo que necesita la ciudad"

20M EP

NOTICIA

El Ayuntamiento de Logroño ha aprobado este martes su Presupuesto para 2021, dotado con 196 millones de euros, contando para ello con el voto favorable de los Grupos que sustentan el equipo de Gobierno -PSOE, UP y PR+- y el 'no' de la oposición, PP y Ciudadanos, que han rechazado las cuentas del próximo año por considerar que "son irreales" y que "no son lo que necesita la ciudad".