Els Premis Rei Jaume I advoquen pel talent i per l'aliança públic-privada

Els Premis Rei Jaume I van reivindicar aquest dilluns la necessària aposta pel talent i per l'educació de les noves generacions en un temps de col·laboració públic-privada davant les actuals dificultats de la Covid-19. La Llotja de València va acollir la cerimònia de lliurament dels Premis Rei Jaume I, un acte presidit per la reina Letizia, que va traslladar l'afecte de Felip VI, qui no va poder assistir per estar guardant quarantena, als guardonats i la fundació dels premis.

En la seua intervenció, la reina va afirmar que el talent, l'esforç i la generositat dels guardonats amb els Premis Jaume I –Francisco José García Vidal, Diego Puga Pequeño, Miguel Beato del Rosal, Fernando Maestre Gil, Laura M. Lechuga Gómez i Verónica Pascual Boé– són una mostra que actualment s'està projectant una Espanya “moderna, solidària i forta”.

“Els premiats són l'exemple de com la investigació, la ciència, la tecnologia i l'emprenedoria són, en gran mesura, la manera que ens dota com a societat de les eines per a afrontar desafiaments com la pandèmia ens ha posat damunt de la taula”, va indicar la reina en el discurs de tancament de l'acte de lliurament.

Donya Letizia va arribar a la Llotja acompanyada pel president de la Generalitat, Ximo Puig; el ministre de Transports i Mobilitat, José Luis Ábalos; l'alcalde de València, Joan Ribó, i el president de la Fundació Valenciana d'Estudis Avançats, Vicente Boluda.

En nom dels premiats, Verónica Pascual Boé, Premi Rei Jaume I 2020 a l'Emprenedor, va reivindicar que “és temps de generositat” i de “altura de mires”, de fixar-se “en els millors i apostar amb obstinació pel talent” i per l'educació de les noves generacions.

Va destacar que es viu una era de canvi tecnològic exponencial, de transformació digital i d'intel·ligència artificial, de la quarta revolució industrial, “amb totes les desigualtats socials que aquests processos de canvi sempre ocasionen, i més encara davant les actuals dificultats de la Covid-19”.

En eixe context, la investigadora va defensar que és temps de “generositat”, de col·laboració públic-privada i d'apostar per la ciència, la tecnologia, la innovació i l'emprenedoria, sense oblidar “l'ètica”.

Ximo Puig, per part seua, va subratllar que la ciència “ha de ser considerada un nou pilar fonamental” de l'Estat del benestar, com ho són la sanitat, l'educació, la dependència o les pensions”. “Ens està salvant”, va recordar sobre ella.

L'acte de lliurament dels guardons va estar marcat per la restricció en l'aforament de convidats, que només va poder acollir a un centenar de persones enfront de les 500 de la societat civil i la política valenciana que solen assistir.

La reina va ser saludada pels assistents a l'acte en la Llotja, un edifici Patrimoni de la Humanitat, i va fer sonar una xicoteta campana, com a marca la tradició per als reis o reines que visiten el monument.

Abans de recollir els seus guardons, els premiats van advertir sobre la necessitat de retirar les traves burocràtiques als investigadors espanyols i despolititzar el sistema espanyol de ciència per a oferir més oportunitats als qui “es formen cada any amb fons públics”.