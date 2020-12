Coronavirus.- La Generalitat decidirà en 48 hores si autoritza l'oci nocturn a reobrir durant el dia com l'hoteleria

Així ho ha anunciat la secretària autonòmica de Salut Pública, Isaura Navarro, després de la primera reunió de la taula de treball entre representants de l'oci nocturn i la Generalitat que ha comptat també amb els secretaris autonòmics de Turisme, Francesc Colomer; de Seguretat i Emergències, Jose María Ángel; i de Presidència, Andreu Ferrer.

Per al sector, aquest termini "frustra" les seues expectatives, ja que esperaven eixir de la trobada ja amb l'anunci de la seua "reobertura amb caràcter immediat", ha manifestat per la seua banda el coordinador i portaveu de l'Assemblea de l'Acampada de l'oci nocturn de la Comunitat Valenciana, Vicente Pizcueta, a la seua eixida del conclau.

Tant és així, que l'Assemblea decidirà aquesta vesprada si respecta les 48 hores que s'ha donat Sanitat per a decidir o "com a mesura de pressió" duu a terme l'acampada enfront del Palau de la Generalitat que preveia iniciar la setmana passada i que va ajornar a l'espera del resultat de les negociacions.

I en cas que, després d'eixes 48 hores, no se'ls autoritze a reobrir convocaran l'acampada per a aquesta mateixa setmana. "La reobertura no és negociable, és una línia roja per al sector de l'oci nocturn en aquests moments", ha advertit.

Pizcueta ha explicat les paraules del president de la Generalitat, Ximo Puig, que la setmana passada en Les Corts va parlar d'"avançar en el que ha de ser una resposta de justícia a un sector al qual se li obliga a tancar" havia generat en l'oci nocturn unes expectatives que "no s'han vist satisfetes".

En aquest sentit, ha lamentat que "el debat no està madur per part del Govern de la Generalitat" i que l'argumentari que se'ls ha traslladat des de Sanitat "ens situa en l'escenari de fa quatre mesos".

"Si el 14 d'agost que se'ns va tancar hi havia 360.000 contagiats i hui hi ha 1.600.000 sense l'oci nocturn, el debat sobre si és l'oci nocturn és o no el responsable evidentment ja està superat i eixa criminalització hi ha de deixar-la ja completament a banda", ha reivindicat.

Des de la secretaria autonòmica de Salut Pública, Isaura Navarro, s'ha compromès a traslladar a la consellera del ram, Ana Barceló, la seua petició de reobrir els establiments amb activitat hostelera i en horari diürn, i a donar resposta en 48 hores.

Es tracta d'una mesura que ja s'ha debatut en altres ocasions, "la diferència de la situació ara mateix és que hi ha 'toc de queda' a les dotze de la nit i limitació legal de sis persones, quan abans hi havia una recomanació de deu. Ara la normativa és més restrictiva", ha explicat Navarro.

AJUDES DIRECTES "CARREGADES DE JUSTÍCIA"

A més, aquest dimarts tindrà lloc una altra reunió per a parlar sobre un pla d'ajudes econòmiques al sector. Des de l'oci nocturn, Vicente Pizcueta valora "extraordinàriament" el compromís del secretari autonòmic de Turisme, Francesc Colomer per ajudar el sector, encara que ha volgut deixar clar que "tot l'oci nocturn es mereix ajudes, siga de destinació turística o no" pel que aquestes ajudes han de ser "econòmiques, no turístiques".

Colomer considera "interessant" que es puguen reobrir els establiments d'oci nocturn en altres franges horàries. "Durant tots aquests mesos que ha estat tancat s'ha demostrat que no és el causant d'una situació", ha apuntat.

A més, el secretari autonòmic de Turisme ha defès que l'oci nocturn, que s'ha vist afectat per un "tancament contundent" per decisió governamental, tinga una "recompensa, una consideració singular" en els Pressupostos de la Generalitat per al 2021 en forma d'"ajudes directes"

En la seua opinió, "totes les administracions han de sentir-se concernides a ajudar sectors que més han patit" i en el cas concret de l'oci nocturn creu que "està carregat de justícia que reba compensacions via ajuda directa".

Des de la Federació d'Oci, Turisme i Joc de la Comunitat Valenciana, el seu president Víctor Pérez, ha coincidit que és "urgent" que Sanitat permeta reobrir els establiments d'oci nocturn puguen exercir la seua activitat, en horari diürn i "complint les mesures" de seguretat i a partir d'ací, que es produïsca un "rescat en vena".