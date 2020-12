Demà se sabrà si l'oci nocturn pot obrir de dia a la Comunitat Valenciana

L'agonia de les discoteques, pubs i altres locals que conformen l'anomenat oci nocturn no es resoldrà fins demà. És quan està previst que la Conselleria de Sanitat, liderada per Ana Barceló, done a conéixer la seua decisió sobre si permet o no permet obrir a aquests locals, això sí, durant el dia.

La notícia es va donar a conéixer ahir després de la reunió que van mantindre els representants de l'oci nocturn amb la secretària autonòmica de Salut Pública, Isaura Navarro, així com amb els de Turisme, Francesc Colomer; Seguretat i Emergències, José María Ángel; i de Presidència, Andreu Ferrer.

Aquesta va caure com un pitxer d'aigua freda en el sector. El motiu? Estaven pràcticament segurs que, durant eixa trobada, se'ls anunciaria que podien obrir de manera immediata.

No obstant això, es van trobar que haurien d'esperar fins al dimecres per a saber què serà d'ells. Així ho va expressar el coordinador i portaveu de l'Assemblea de l'Acampada de l'Oci Nocturn de la Comunitat Valenciana, Vicente Pizcueta, que va ser present en la reunió.

Allargar encara més el seu tancament “frustra” les seues expectatives. El malestar que va generar en l'oci nocturn postergar la decisió va portar a l'assemblea a “mantindre en peus la convocatòria de l'acampada” donant “de termini fins al propi dimecres 2 per a conéixer la decisió de la Generalitat”. En cas que, arribat aqueix moment, no se'ls autoritze reobrir, convocaran l'acampada per a aquesta mateixa setmana. “La reobertura no és negociable, és una línia roja per al sector de l'oci nocturn en aquests moments”, va dir Pizcueta.

La secretària autonòmica de Salut Pública, Isaura Navarro, es va comprometre a traslladar a la consellera Ana Barceló la seua petició de reobrir els establiments nocturns amb activitat hostalera i en horari diürn i a donar una resposta demà.

És una mesura que ja s'ha debatut en altres ocasions, però “la diferència de la situació ara mateix és que hi ha toc de queda a les dotze de la nit i limitació legal de sis persones, quan abans hi havia una recomanació de deu. Ara la normativa és més restrictiva”, va explicar la secretària autonòmica de Salut Pública.

Aquestes intencions són insatisfactòries per al sector de l'oci nocturn, que considera que el debat “no està madur per part del Govern de la Generalitat”, perquè l'argumentari que se'ls va traslladar durant la reunió d'ahir els “situa en l'escenari de fa quatre mesos”. “Si el 14 d'agost que se'ns va tancar hi havia 360.000 contagiats i hui hi ha 1.600.000 sense l'oci nocturn, el debat sobre si és l'oci nocturn és o no el responsable, evidentment, ja està superat i eixa criminalització hi ha que deixar-la ja completament a part”, va reivindicar el portaveu de l'assemblea.

Ajudes econòmiques

Més enllà de la decisió que anuncie demà la conselleria d'Ana Barceló, hui se celebrarà una reunió per a parlar sobre un pla d'ajudes econòmiques al sector. El secretari autonòmic de Turisme, Francesc Colomer, que va estar present en la reunió d'ahir, va defensar la necessitat d'ajudar econòmicament al sector. En la seua opinió, aquest s'ha vist afectat per un “tancament contundent” per decisió governamental, i per això mereix una “recompensa, una consideració singular” en els Pressupostos de la Generalitat per a 2021 en forma d’“ajudes directes”.

“Totes les administracions han de sentir-se concernides a ajudar als sectors que més han patit”, i en aquest cas “està carregat de justícia que [l'oci nocturn] reba compensacions via ajuda directa”. Pizcueta va valorar el compromís del secretari autonòmic de Turisme, però va deixar clar que aquestes ajudes han de ser “econòmiques, no turístiques”.

Una reivindicació per a eixir a flotació

El sector porta demanant des de fa temps a la Generalitat que els permeta obrir en horari diürn per a salvar al “82,3% de les pimes d'oci de la ciutat de València”, segons la Coordinadora d'Hostaleria dels Barris de València. En altres comunitats autònomes ja es permet a aquests locals obrir al matí.