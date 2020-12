La UER desmiente a TVE que Francia hiciera playback en la final de Eurovisión Junior 2020

"Cantando y bailando". Así ha celebrado Soleá su tercer puesto en el festival Eurovisión Junior 2020 con su canción Palante, durante la primera gala realizada de forma telemática, en la que la española remontó gracias al voto del público.

Con 133 puntos, (73 del público y 60 del jurado) y al igual que Melani, su antecesora el año pasado, Soleá se alzó con el tercer puesto a través de una actuación llena de mensajes positivos y sobre una escenografía colorida y dinámica, completando así el podio presidido por la ganadora Valentina, representante de Francia a la que ha seguido en segundo lugar Karakat Bashanova, de Kazajistán.

Precisamente la ganadora es la que ha generado una gran polémica por el supuesto playback en su actuación. De eso le preguntaron los medios a Toñi Prieto, directora de entretenimiento de RTVE en la rueda de prensa para celebrar el tercer puesto de Soleá. Según sus palabras, la UER se ha desmarcado de toda la polémica.

"La UER nos ha dicho que todo estaba correcto"

"Pedimos explicaciones al minuto uno y la UER nos ha dicho que todo estaba correcto. Ellos dicen que lo han sometido a todos los controles y que no era verdad. Tenemos que hacer caso a la UER", relató.

Además, aclaró que "no nos vamos a enfrentar a la UER", en referencia a una posible reclamación formal por parte del ente público. "Se trata de un organismo con credibilidad y no podemos dudar de su palabra. Ellos no tienen que tener interés en que gane un país u otro", sentenció.