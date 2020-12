Anabel Pantoja se encara a los 'haters' y se niega a borrar una foto pese a los insultos recibidos por su físico

Anabel Pantoja, convertida en toda una influencer, no puede evitar que los llamados haters aterricen en sus publicaciones para criticar, a veces con expresiones de muy mal gusto, sus fotografías en las redes sociales.

Eso es lo que le ha pasado con una de sus últimas publicaciones en Instagram, donde, además, la colaboradora de Sálvame declaraba su amor por su novio.

"Mi placa con los 5 tornillos ya lleva casi 3 años aguantándome... 🏄🏿♂️. TQ NEGRO", rezaba el post junto a una foto en la que se los ve a ambos en actitud cariñosa, ella de espaldas a la cámara con un vestido claro.

Una tierna foto que ha recibido muchos halagos pero también algunos comentarios malos referidos al físico de la joven. "La carne te rebosa", "Vaya chichas", "Esa espalda no es para enseñarla así, madre mía". "Ponte la ropa de tu talla", "Has engordado mucho", "Esa foto fatal, ponte en forma que todavía puedes no te abandones" son algunas de las lindezas que ha tenido que leer Pantoja.

"Entiendo a que hay para todos los gustos, pero lo de que me estoy poniendo como una panceta, que baje de peso, porque se me ve la lorcita que tengo aquí en la espalda, a las que nos sobra un poquito de peso…"

A tanto ha llegado el asunto que ella misma ha salido al paso de esos comentarios y se ha encarado a los haters, a quienes ha lanzado un mensaje rotundo. "A ver, que digo yo una cosa, que estoy leyendo los comentarios de la foto que he subido, que fue una foto este verano. Me encanta los comentarios que me ponéis, algunos son buenos, otros son malos… Entiendo a que hay para todos los gustos, pero lo de que me estoy poniendo como una panceta, que baje de peso, porque se me ve la lorcita que tengo aquí en la espalda, a las que nos sobra un poquito de peso…", ha compartido la colaboradora.

Pero, pese a todo, no está dispuesta a eliminar la instantánea. "¿Os molesta? Porque si queréis borro la foto a los que os moleste la panceta ahí… PUES NO", ha dicho rotunda.