El rap que triunfa contra el confinamiento asturiano: "Señor Barbón, que los chavales van de botellón..."

"Señor Barbón, que los chavales van de botellón, ya no pasan por la disco a beber garrafón", así comienza el rap que el artista llamado Machodeferia ha dedicado a Adrián Barbón, presidente de Asturias, a cuenta de la Covid-19

Las redes han dado una buena acogida a un tema en el que se reflejan las dudas y contradicciones más habituales entre la población sobre la gestión de la pandemia, en este caso centradas en la Comunidad Autónoma asturiana.

"Señor barbón ya no puedo estar con mis amigos, puedo pillar el bus con 40 desconocidos?", se pregunta en la canción. O "Estoy en casa solo, me confinó Barbón, no tengo libertad pero compro en Amazon". "Solo queda clara una cosa, que te van a multar si sales a pasear".

La Consejería de Salud del Principado de Asturias informó este lunes de un total de 185 nuevos casos positivos de COVID-19 relativos a la jornada del domingo, cuando se realizaron 4.110 pruebas.

El Principado recomienda el autoconfinamiento y recuerda que la comunidad está en el máximo nivel de alerta por la COVID-19.