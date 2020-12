Pablo Alborán, en 'El hormiguero': "Estoy fichado por la policía de Miami"

Pablo Alborán fue el encargado de despedir noviembre e inaugurar la semana de El hormiguero. El cantante visitó este lunes el programa de Antena 3 para presentar su nuevo disco, Vértigo, que saldrá a la venta el próximo 11 de diciembre.

El próximo 11 de Diciembre sale a la venta “Vértigo”, el nuevo disco de @pabloalboran#AlboránEHpic.twitter.com/nTUkEMj59v — El Hormiguero (@El_Hormiguero) November 30, 2020

Pero tras comentar con Pablo Motos algunas anécdotas sucedidas en la grabación del álbum, lo que contenía la edición coleccionista del disco (con mascarilla incluida), el presentador quiso que su invitado contara porqué está fichado por la policía de Miami.

"Todo el mundo sabe que eres una buena persona y un tío excelente, pero... ¿Por qué no le cuentas a la gente porqué te ha fichado la policía de Miami?", preguntó Motos a Alborán que, tras superar la sorpresa inicial, narró lo sucedido.

El cantante comentó que "fui a México para pasar una cuarentena y así hacer un programa de televisión en Miami. Cuando llego al aeropuerto, después de dos semanas encerrado en una habitación de hotel, pensaba que era aterrizar en la ciudad y ya está".

"Pero en el aeropuerto me dijeron que me detenían, que no me dejaban entrar en Miami. Yo, iluso de mí, les dije que me había hecho dos PCR y estaba bien, pero me detuvieron y no me dijeron por qué", recordó el cantante.

"Me metieron en un cuartillo donde te llevan cuando hay alguna irregularidad con tu pasaporte y resulta que falsificaron dos permisos de conducir americanos con mi cara, pero con otro nombre", señaló.

Pablo Alborán, en 'El hormiguero'. ATRESMEDIA

Y explicó que "en el escáner visual coincidió con una detención que habían hecho recientemente con dos documentos falsificados". Alborán afirmó que "les decía que no era yo e intenté llamar a mi manager, a mi equipo...".

Motos, sorprendido, comentó: "¿No te reconocieron? Como no cantas reguetón... Sabían que eras Pablo Alborán y te retuvieron", a lo que el artista le dijo que "sí que sabían quién era y les expliqué que iba a un programa de televisión, que llevaba dos semanas de cuarentena y que eso no era verdad".

El policía le contestó que "sabemos que no es verdad, pero tienes que hablar con los abogados. Al final me dejaron salir y él me dijo que lo sentía mucho". Y concluyó la anécdota comentando que "cuando volví a pasar por el aeropuerto, el tío me felicitó por mi actuación en el programa".

Irrupción de Blanca Suárez

Tras la entrevista, Alborán se levantó para interpretar uno de sus nuevos temas en directo, pero antes, El hormiguero conectó con Blanca Suárez. La actriz visitó el programa a principios de mes para presentar su nuevo filme, El verano que vivimos, pero no tenía fecha de estreno.

La película se estrenará, finalmente, este viernes 4 de diciembre y Motos quiso hacer una videollamada con la actriz para anunciar la proyección del filme que protagoniza la madrileña junto a Javier Rey.