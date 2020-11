Tu horóscopo diario: martes 1 de diciembre de 2020

Esta es la predicción del horóscopo por signo del zodiaco para el martes 1 de diciembre de 2020. Consulta tu signo en 20minutos.es.

Aries

Hay medidas generales que en estos momentos te favorecen, sobre todo desde el punto de vista económico. No te quedes sin moverte en estos temas, aunque te parezcan muy aburridos o estresantes. Hay algo que va a suponer ganancias para ti.

Tauro

Casi todo lo que hagas hoy estará llamado a ser bastante relevante de cara a un proyecto que, a pesar de circunstancias adversas, no has dejado de trabajar o de seguir impulsando. Hay buenas perspectivas, al menos en lo que significa satisfacción personal.

Géminis

Cada vez que te quejas de algo, lo cierto es que te perjudicas porque alimentas la negatividad y hoy en concreto no te conviene nada hacerlo. Tienes que hacer un esfuerzo por mirar lo positivo, lo hay y está dentro de ti si sabes buscarlo.

Cáncer

Elegirás hoy algo relacionado con el hogar que te viene bien para mejorar tus relaciones familiares incluso, ya que eso que estás cambiando físicamente, también hará más fáciles las cosas. Puedes mejorar tu calidad de vida por poco dinero.

Leo

Lo que a todo el mundo le parece un problema o incluso una catástrofe, para ti va a significar la posibilidad de mejorar tu vida en muchos sentidos porque te dará la oportunidad de comenzar de nuevo. Es muy positivo un cambio de perspectiva.

Virgo

No dejes que nadie de te convenza de hacer eso que tanto necesitas hacer probablemente con una relación que mantienes. La excusa de que no es el momento adecuado no sirve. Solo tu debes decidir lo que realmente necesitas para sentirte bien.

Libra

Si estás pensando en cómo solucionar eso que te cuesta tanto hacer a diario, sería muy aconsejable que te pusiese metas cortas para ir acortando el camino y conseguir tu objetivo. Será muy positivo aunque los pasos sean pequeño y tardes tiempo.

Escorpio

No cambiarás de opinión fácilmente en un tema relacionado con los hijos. Tienes el convencimiento pleno de hacerlo por su bien, pero eso no significa que no puedas escuchar otras opiniones. Quizá alguna te de buenas e innovadoras ideas.

Sagitario

A la vez que estás en una parte, te gustaría estar en otra y eso te produce cierta zozobra interior y un sentimiento de frustración que debes intentar analizar y asumir. Cuanto antes lo hagas, mucho mejor. Será la manera de dejar esa tensión de lado.

Capricornio

Celebras una noticia buena, por fin, que le sucede a alguien a quien aprecias mucho y con quien tienes una amistad en la que habéis compartido muchos buenos momentos. Este será otro de esos instantes que guardarás para siempre.

Acuario

Las redes sociales serán algo muy importante para ti hoy, pero quizá pases demasiadas horas en ellas y eso te esté restando tiempo para otras cosas más importantes. No dejes que te lo roben porque tienes muchos campos por explorar.

Piscis

Puede que un plan o una expectativa que tenías relacionada con un proyecto no avance en el camino que te has propuesto. Pero eso no significa que te vengas abajo. Debes reinventarte una vez más y seguir insistiendo con tesón. Si una puerta se cierra, abre otra.