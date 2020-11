Aprobada una ley promovida por todos los grupos del Parlamento que prorroga la agilización de ayudas de Sodercan

El hecho de que esta ley proceda del Parlamento -y no del Gobierno como habitualmente ocurre- y que además haya sido consensuada por todos los grupos ha permitido acortar los trámites para su aprobación.

Y es que de lo contrario hubiera sido "imposible" aprobarla con la agilidad que se ha aprobado desde que se registró y admitió a trámite -apenas hace diez días-.

Así, por ejemplo, la aprobación de esta ley facilitará a Sodercan la gestión, entre otras, de las últimas ayudas aprobadas por el Gobierno regional para apoyar a algunos de los sectores más golpeados por la pandemia del COVID-19 y por las restricciones a las que ha obligado.

Esto permitirá que el sector hostelero y el turístico, los taxistas o quienes se dedican al comercio ambulante o la prestación de actividades auxiliares de educación puedan cobrar estas ayudas antes de que acabe este mismo año, tal y como ha señalado el portavoz del PRC, Pedro Hernando.

El regionalista ha reconocido el "papel de todos los grupos de la oposición" -PP, Cs y Vox- "en las cuestiones que realmente importan y preocupan y en las que realmente es necesario el apoyo unánime" de la Cámara surgidas a raíz de la pandemia.

"Hemos discutido y seguiremos discutiendo de manera importante en otros muchos asuntos, pero en todos aquellos que requieren el trabajo conjunto unánime, sin fisuras, de los 35 diputados de esta Cámara, creo que hay que reconocer el ejemplo que ha dado la oposición, no solo hoy, sino en las oportunidades anteriores", ha reconocido Hernando.

El regionalista se ha felicitado de que "todos" los grupos -tanto la oposición como los que respaldan al Gobierno (PRC y PSOE)- hayan sabido ponerse de acuerdo para consensuar la proposición de ley y poder tramitarla así de una forma "ágil".

A su juicio, esto es "un ejemplo" para otras cámaras autonómicas y también para el Parlamento nacional.

Dado que la iniciativa emana del Parlamento y no del Ejecutivo, la consejera de Presidencia, Interior, Justicia y Acción Exterior, Paula Fernández, ha renunciado a su turno de intervención en el debate de este punto en reconocimiento a ello y ha dejado que sean exclusivamente los grupos los que intervengan porque "son los que realmente han puesto en marcha la iniciativa".

Este "gesto" del Gobierno, y concretamente de su compañera de partido, también ha sido subrayado por el portavoz regionalista, que ha resaltado que el Ejecutivo no se haya querido "apuntar una iniciativa que no es suya". "Esta iniciativa es de todos los diputados, no del Gobierno", ha resaltado Hernando.

A propuesta del PP, se ha introducido la propuesta de que esta prórroga de la ley para la agilización de las ayudas por parte de Sodercan tenga un plazo de 6 meses.

Esta proposición de ley se ha llevado al Parlamento debido a que se agotaba ya el medio año de vigencia de la ley aprobada en mayo en el Parlamento por la que se acordó dar luz verde a la agilización en la tramitación de las ayudas de Sodercan.

El portavoz del PP, Íñigo Fernández, ha indicado que, cuando se aprobó dicha ley en mayo, los 6 meses de vigencia de la misma parecía un periodo "largo", y ha señalado que, sin embargo ahora, por la permanencia de la pandemia y de las necesidades que ha generado, ha sido preciso ampliar este plazo otro medio año.

Varios de los diputados han deseado que no haya que aprobar nuevas prórrogas dado que esto significaría que la "desgracia" de la pandemia se ha superado y que se ha recuperado la "vieja normalidad".

El portavoz del PP ha afirmado que es "muy de destacar" la actitud "constructiva, responsable", "positiva" y de "colaboración" con el Gobierno que están mostrando los tres grupos de la oposición para sacar adelante iniciativas que permitan ayudar a los ciudadanos a afrontar la situación de pandemia.

"No lo digo para que nadie nos felicite porque lo único que estamos haciendo es cumplir con nuestro deber porque aquí todos estamos al servicio de los ciudadanos de Cantabria y tenemos que hacer frente a nuestras obligaciones y nuestras responsabilidades y colaborar con el Gobierno en este momento es una responsabilidad, es una obligación pero la estamos atendiendo", ha subrayado.

Fernández ha opinado que "nunca desde que existe la autonomía de Cantabria, un Gobierno ha encontrado en la oposición una actitud tan favorable, tan responsable, tan positiva y tan constructiva".

El popular ha considerado que, por parte, de "algunos" miembros del Gobierno regional, como el vicepresidente autonómico, Pablo Zuloaga (PSOE), no se está reconociendo esta actitud de la oposición con declaraciones que, a su juicio, no han sido "afortunadas".

"En el debate político normalmente entre el Gobierno y la oposición tiene que haber reproches, tiene que haber críticas pero solo pediría a determinados miembros del Gobierno que sean un poco mas justos con el papel de la oposición en el Parlamento", ha dicho Fernández.

El diputado popular se ha preguntado "qué papel" y que actitud hubieran tenido éstos si hubieran estado en la oposición. "Yo no tengo ninguna duda de que a lo mejor no nos hubiéramos encontrado tanta colaboración, tanta responsabilidad y tanta actitud positiva por parte de algunos miembros del actual Gobierno", ha dicho.

Por su parte, el portavoz parlamentario de Cs, Félix Álvarez, ha deseado que, no solo en esta situación excepcional, sino en todas permitan "reducir el papeleo y la burocracia que ahogan a las empresas y autónomos en el desarrollo de su actividad".

La portavoz del PSOE, Noelia Cobo, ha mencionado las "medidas paliativas" que han tenido que establecer con carácter de urgencia, no solo el Gobierno regional, sino también el de España y otros ejecutivos autonómicos para hacer frente a la crisis del COVID-19.

Para Cobo, la "senda de la recuperación" debe basarse en la inversión pública, el refuerzo de los servicios públicos y la transformación del modelo productivo. "En ello está el Gobierno de Cantabria con la garantía de que el Gobierno de España, esta vez sí, está en sintonía", ha apostillado.

También a ese "horizonte de esperanza" contribuye, a su juicio, la UE con los fondos para la reconstrucción que son, según ha dicho, "imprescindibles". En este sentido, ha reconocido que le "preocupa" el "bloqueo" de algunos gobiernos europeos -"ideológicamente muy definidos- están haciendo. "Nos jugamos mucho con los fondos europeos, demasiado", ha dicho.

Esta proposición de ley cuenta con la conformidad del Gobierno regional dado que "no implica ni aumento de créditos ni disminución de los ingresos presupuestarios y redunda en beneficio de los ciudadanos".