Varias plataformas reclaman, entre críticas a Otea, formar parte del plan de desescalada y del diseño de ayudas

Estas entidades, que se reivindican como representantes de los sectores más afectados por la pandemia, han firmado un manifiesto donde también han mostrado su rechazo a la patronal hostelera Otea y se han desmarcado de "la apertura ilegal y prematura de establecimientos".

"Salimos al paso de las declaraciones oportunistas del Presidente de Otea,que tras 13 días de inactividad, tras no promover actos de protesta del sector, y después de haber tenido varias reuniones con el Principado, de las que no ha transmitido ni trascendido nada de ellas beneficioso", han indicado, para señalado que "el presidente de una sola asociación no representa a todo el sector, sino solamente a sus afiliados".

La próxima semana, estas entidades van a presentar una cantidad superior a 10.000 firmasque avale estas peticiones y exigencias, de la que han reclamado una entrevista con las autoridades autonómicas.