C-LM elaborará una ley de medidas administrativas entre enero y febrero e incide en que no recogerá subida de impuestos

Así lo ha desvelado el titular de Hacienda en el marco de la comisión de presupuestos de este lunes, a raíz de una pregunta del diputado de Ciudadanos, David Muñoz, que ha condicionado su apoyo a las cuentas regionales a que no exista una norma posterior que tenga incluida una carga impositiva a los castellanomanchegos.

"Si la hay no vamos a darles un voto favorable -a las cuentas regionales-, no me gustaría verlo luego después", ha advertido Muñoz, reclamando al consejero que deje claro si esta ley tendrá medidas fiscales o tributarias "sorpresa".

En su segundo de intervención, el consejero de Hacienda ha explicado que esta ley de medidas administrativas se elaborará para simplificar todos los trámites necesarios de varios ámbitos, entre ellos, para ejecutar los fondos europeos 'Next Generation'.

"Vamos a tener que ejecutar mucho dinero. Incluiremos todo aquello que pueda incidir en la mejora de la gestión administrativa, que cada consejería aproveche para incluir aquellos preceptos que considere mas interesantes", ha afirmado Ruiz Molina.