Les obres del Centre Cívic Verd de Benicalap ja estan en marxa

Les obres del Centre Cívic Verd han començat aquest cap de setmana a ser una realitat al barri de Benicalap. Aquesta infraestructura, que estarà ultimada en aproximadament 6 mesos, és una iniciativa impulsada per l’entitat Arrelaires i premiada al Concurs d’Iniciatives Verdes Col·laboratives del projecte GrowGreen, el qual es desenvolupa al barri de Benicalap amb l’objectiu de provar accions i solucions basades en la naturalesa. Aquest projecte està impulsat per Las Naves, l'Ajuntament de València, així com les entitats Paisaje Transversal, Bipolaire i Leitat.

El Centre Cívic Verd està ubicat en l’interior de l’Espai Verd Benicalap, un solar ja obert al públic on es troben quinze parcel·les d’horts urbans comunitaris i un bosc amb vegetació autòctona. El centre ara completa aquest espai que va dirigit a l’ús de les associacions i el veïnat del barri. “Es tracta de crear xarxa, de possibilitar un espai per a fer tallers, diferents activitats que promouen la sostenibilitat”, avança el regidor d’Innovació i Gestió del Coneixement, Carlos Galiana.

Particular construcció

La particularitat d’aquesta infraestructura coberta, és la seua manera de construir-se. L’entitat Arrelaires ha concebut un projecte alçat amb recursos i coneixements de proximitat. “Hem dissenyat el centre cívic amb aquesta filosofia; amb tècniques tradicionals i localsi amb donacions de material de rebuig i de kilòmetre zero gràcies amb un conveni amb l’Emtre, que gestiona els ecoparcs de València”, expliquen Joana Colom i Elena de Oleza, arquitectes i membres d’Arrelaires.

En els treballs que es duran a terme dos caps de setmana al mes, fins a juny, participaran totes les persones que ho desitgen, amb l’ajuda de talleristes. Durant la primera jornada d’aquest passat cap de setmana, les obres es van centrar en la col·locació de la “solera de calç”, on va participar la cooperativa EConstrucció, qui precisament promou tècniques de construcció locals.

De Oleza i Colom han assenyalat que aquesta manera de treballar, “anomenada a tornallom, és molt típica de l’Horta de València, on es treballava amb l’intercanvi de les feines entre els veïns i veïnes. La idea és que el veïnat puga participar, amb activitats accessibles, i que aquestes siguen integradores per a tot el món, comptant a més amb la població migrant i amb l’entitat Casa Caritat”.