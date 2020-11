La esperanzadora historia de Abel: de vivir en una tienda de campaña a tener techo y trabajo gracias a un empresario

Un reportaje de televisión ha salvado la vida de Abel. Y es que después de que este contara que dormía en una tienda de campaña al lado del río Henares en la localidad madrileña Alcalá de Henares, Matías, un emprendedor de Camporreal, le ofrecía trabajo y un techo el pasado 23 de noviembre.

En la entrevista emitida en el espacio Buenos Días de Telemadrid, el hombre de 43 años narraba que el pasado 3 de febrero fue despedido de su empresa en Getafe y que desde entonces, después de toda una vida de trabajo, su casa iba a convertirse en una tienda de campaña en un bosquecillo a orillas del río Henares.

Tras ver el programa, cuenta el empresario a la cadena pública madrileña, rápidamente se puso en contacto con Abel para ofrecerle un contrato de trabajo de tres meses y cuatro horas, con posibilidad de ampliarlo y ser indefinido, pues cree que se merece una oportunidad.

Desde ese momento, Abel ha comenzado a trabajar por las tardes como repartidor en ‘Sushi Vip’, el negocio de comida a domicilio de Matías en Camporreal. Además, el emprendedor está terminando de montar otra empresa, en la que este hombre se convertirá en el regidor del almacén.

Este mismo almacén será también el nuevo hogar de Abel, pues posee una zona habilitada para vivienda, con calefacción, agua caliente, una televisión y una cama.

"Todavía no me lo creo, ahora a trabajar” y da las gracias “a este joven empresario”, ha expresado Abel y reconoce que le ha cambiado la vida: “Ahora a conservarlo y a no volver hacia atrás”.

Por su parte, Matías reconoce que le parece una persona honesta, que le transmitió buenas vibraciones y sensaciones. Ahora bien, también admite que está depositando mucha confianza en él ya que en esa nave tiene productos de sus negocios y está metiendo a una persona que no conoce.