Chenoa rompe a llorar en 'Tu cara me suena' con la emotiva carta de Ángel Llàcer: "Te quiero desde el primer día"

La duodécima entrega de Tu cara me suena trajo este domingo buenas dosis de humor, pero también de lágrimas. Y es que Chenoa no pudo evitar emocionarse ante las emotivas palabras que le dedicó su compañero Ángel Llàcer en la sección del programa Si me queréis, irse.

El actor fue el profesor de interpretación de la cantante durante su participación enOperación Triunfo, en el año 2001. Desde entonces, ambos mantienen una bonita amistad. Y así lo demostró Llàcer tras arrodillarse con un ramo de flores y leer unas palabras escritas en su puño y letra.

"Yo solo quiero decirte delante de toda España, sin que nos tiemble ni una pestaña, que te he querido desde el primer día y que te has convertido en más de lo que esa chiquilla prometía", expresó el también director teatral.

Y NOSOTR@S os queremos a vosotros!!!! ❤️ Que palabras más BONITAS le dedica @AngelLlacer a @Chenoa Se nota que le salen directamente del corazón!! Totalmente emocionados... 😢#TCMS12 🥰 pic.twitter.com/FSCLqtEiUt — Chenoa CFans Oficial (@chenoafanclub) November 29, 2020

"Ahora voy a abandonar la rima para decirte, te quiero Chenoa, te quiero Laura, te quiero amiga", zanjó el presentador de televisión, que no dudó en fundirse en un abrazo con la artista.

El Monaguillo participó en la sección para que leyese dos opciones de versos para el padrino de la boda de Chenoa. Fue entonces cuando Llàcer, aprovechando su turno, leyó una serie de cartas a sus compañeros. No obstante, la misiva que más emoción causó fue la dedicada a la cantante.

Los miembros del jurado pudieron abrazarse y moverse durante la gala sin ningún tipo de restricción debido a que la última entrega se grabó antes de la llegada de la Covid-19, motivo por el que se tuvieron que paralizar las siguientes grabaciones, que, finalmente, se emitirán a partir del próximo domingo.