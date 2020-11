Turisme.- València Turisme participa en la primera fira turística virtual italiana

La VR-Spagna-2020 està promoguda per Turespaña, mitjançant les seues Oficines de Turisme d'Espanya (OETs) a Roma i Milà. Es tracta d'un projecte innovador en línia, dirigit tant a professionals com a públic general, que reproduirà durant tres dies en internet l'experiència d'un certamen turístic físic.

Així, els estands estaran gestionats per tècnics de cada destinació, que atendran els visitants d'igual manera que en un esdeveniment presencial d'aquestes característiques, per mitjà de reunions virtuals concertades, videoxats i presentacions públiques. D'aquesta manera, se substituirà la gestió presencial per la virtual d'una manera immersiva, des del lloc d'origen de cada participant, explica l'entitat en un comunicat.

GANDIA I CULLERA

València Turisme oferirà en el seu espai l'oferta actual d'experiències i productes turístics de la província, així com tot tipus d'informació complementària del territori, juntament amb les propostes singulars de Gandia i Cullera, que participen com coexpositors.

Itàlia és un dels principals mercats internacionals d'interés per a la província de València, per la qual cosa aquesta acció suma rellevància de cara a la reobertura de vols internacionals el pròxim any, en funció de l'evolució de la pandèmia actual.

A més dels representants de la província de València, també participen en aquesta fira turística virtual les marques Visit València, Visit Benidorm, Patronat Costa Blanca i Turisme Comunitat Valenciana.