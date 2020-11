Coronavirus.- PP, Cs, PSOE, IU y Podemos aprueban el destino de los remanentes con la abstención de Vox

En este sentido, el alcalde, José María Bellido (PP), detalló recientemente que se destinan 1,8 millones de euros a políticas de servicios sociales, de los que un millón de euros son para ayudas directamente de emergencia y sociales; 300.000 euros para incrementar ayudas al alquiler, y otros 500.000 euros para "acortar la brecha digital, especialmente ligado al ámbito educativo en todas las etapas".

Hay una línea destinada a "salvaguardar servicios públicos municipales", de modo que acuerdan dejar "reservado por ahora, y a la espera de financiación extraordinaria por parte del Gobierno, tres millones de euros como fondo de garantía y reserva de liquidez a empresas municipales, fundamentalmente Aucorsa", así como Cecosam y Sadeco, a la vez que se destinan 900.000 euros a Sadeco y 100.000 euros a Cecosam para "contrataciones necesarias" y "un plan de empleo".

Para la reactivación económica, con "ayudas a sectores económicos especialmente perjudicados por la pandemia", se reservan 4,5 millones de euros para "una gran convocatoria de subvenciones destinadas a las empresas que han visto limitada su actividad, tienen grandes pérdidas durante este último año o se han visto obligadas a cerrar", según apuntó, precisando que "se buscará una convocatoria de ayudas lo más sencilla posible para empresarios y autónomos y responder cuanto antes".

Además, se contemplan otros 500.000 euros más para un bono comercio de cara a "impulsar al comercio tradicional y de cercanía", de manera que "es un incentivo al consumo local con aportación municipal".

Para inversiones y sectores que "en este caso sí pueden seguir trabajando" figuran seis millones, de los que 500.000 euros son para comprar purificadores de aire para colegios, tras peticiones de varios grupos municipales; otros 500.000 euros para reposición de material en instalaciones deportivas; 300.000 euros para "mejorar la habitabilidad de la ciudad a través de arboleda", y 700.000 euros para un plan de inversiones en reposiciones en colegio, incluyendo las obras previas a la climatización.

Asimismo, habrá dos millones de euros para obras de Infraestructuras en los barrios y otros dos millones de euros para el anillo verde para las obras en los parques y zonas verdes, a la vez que se plantean 200.000 euros para un plan de empleo joven y 100.000 euros, "como novedad", para la contratación de un servicio de atención telefónica ciudadana 010.

"QUE SE PUEDA COBRAR EN MARZO O ABRIL"

Mientras, el alcalde subrayó que "habrá que seguir vigilando en la ejecución", a la vez que declaró que espera que la tramitación "sea lo más rápida" y afirmó que "una previsión razonable de que esté todo resuelto y se pueda cobrar sería para marzo o abril de 2021, en un escenario exigente, pero realista", todo ello tras aprobarlo el Gobierno en octubre, a la vez que puntualizó que la estimación de empresas y autónomos beneficiados podrían ser casi 10.000.

De este modo, valoró que "los remanentes se destinen en su integridad a la lucha contra todas las consecuencias de la pandemia del coronavirus, las sociales, las económicas y en el empleo, a la garantía de que puedan prestarse los servicios públicos municipales y la reactivación económica a través de inversiones del Ayuntamiento", de ahí que agradeciera el diálogo entre los cinco grupos del acuerdo, al tiempo que destacó que informó a agentes sociales y económicos.

Mientras, el delegado de Hacienda, Salvador Fuentes (PP), ha elogiado este lunes "el consenso y mayoría amplia" entre grupos para la atención social y la reactivación económica de la ciudad, con el fin de "satisfacer demandas urgentes, sobre todo de carácter social", al tiempo que ha lamentado que es "un error" que no se sume Vox al acuerdo.

De otro lado, la primera teniente de alcalde delegada de Turismo y Desarrollo Económico, Isabel Albás (Cs), ha expresado este lunes que el Pleno refleja "el sentir del trabajo" del gobierno de PP y Cs y ha defendido "intentar generar consensos en beneficio, tanto de los cordobeses, como de Córdoba", de ahí que haya valorado el inicio de la ronda de contactos de Cs con los grupos municipales de la oposición "para trabajar los presupuestos de 2021".

En este caso, ha admitido que "la cantidad económica del presupuesto es bastante incierta", pero confía en que el Gobierno, "como ha hecho con los remanentes, dé los importes económicos en un breve espacio de tiempo", dado que "no es lo mismo contar con 25 o 30 millones de euros más que menos". También, ha resaltado "la completa lealtad al socio de gobierno".

INCLUYE EL 90% DE PROPUESTAS DEL PSOE

Entretanto, la portavoz del PSOE, Isabel Ambrosio, valoró en su momento el acuerdo con "amplia mayoría", en el que se incluye en torno al 90 por ciento de propuestas que presentó su grupo, para "dar una respuesta a la gente y dejando a un lado las matemáticas partidistas para sacar los asuntos en Pleno".

Además, dijo que "era fundamental incrementar las ayudas de emergencia y alquiler, porque lo primero en este momento son las personas", entre otros aspectos que ha resaltado, al tiempo que ha admitido que "hay aspectos que se han quedado fuera", como "el refuerzo del personal para garantizar que los servicios públicos se den en las mejores condiciones", algo en lo que insistió en que se lleve a cabo.

En cualquier caso, puntualizó que "ésto es sólo el inicio", por lo que espera que "estos millones sean una realidad inmediata para esta ciudad", de ahí que pidiera acabar con "los trabajos al ralentí y tapar una gestión que es manifiestamente mejorable", de manera que apostilló que estarán "muy vigilantes en el cumplimiento del acuerdo, para que no se repitan errores manifiestos".

"UN ACTO DE FE"

Mientras, el portavoz de IU, Pedro García, precisó que no es la propuesta que ellos habrían hecho, pero "se acercan en algunos de los ejes vertebradores del acuerdo" a sus planteamientos, a lo que añadió que "era fundamental la cultura, que se queda un poco difusa y no se reconoce, cuando es eje transformador de la sociedad y está fuera de la órbita de este gobierno", lamentó, para apostillar que hacen "un acto de fe" ante la gestión y ejecución de acuerdos.

Además, la viceportavoz de IU Amparo Pernichi señaló que "el modelo de IU en servicios sociales dista mucho del de este gobierno" y defendió "dignificar la vida de las personas sin hogar" y destinar más cantidades a planes de empleo y empresas públicas, entre otras partidas, así como que "lo que no se pueda ejecutar que no vaya a pagar deuda".

Y la portavoz de Podemos, Cristina Pedrajas, ha ofrecido su "apoyo en algo tan sumamente importante en estos momentos, aunque nuestro modelo de ciudad matizaría algunas cosas de forma diferente", si bien elogió "el consenso" de los grupos en los grandes bloques y "a lo concreto ya se irá llegando", abundó la edil, quien confía en que "se trabaje de forma rápida", además de que se logre implantar la renta garantizada municipal.

Por contra, la portavoz de Vox, Paula Badanelli, ha justificado que "no ha llegado a un acuerdo, no por no coincidir en el fondo", sino "por las formas", porque el acuerdo "puede llevar a engaños y expectativas que no se van a cumplir", augurando que "de estas ayudas van a llegar muy pocas" y cifrando en "más del 50% lo que no se va a llevar a cabo", por lo que ha pedido "no engañar" a la ciudadanía y "trabajar sobre realidades".

Previamente se ha celebrado un Pleno por el 30 aniversario de Córdoba como ciudad educadora y donde se ha aprobado "una nueva carta que llevaba años sin renovarse", según ha informado Albás.