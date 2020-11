(AM)El BNG votará "no" o abstención a los PGE por la falta de inversiones para Galicia: "se queda descolgada de la foto"

"Galicia se queda descolgada de la foto", ha lamentado este lunes en rueda de prensa Ana Pontón, quien ha arremetido contra los partidos políticos que gobiernan ahora, así como contra el PP y su presidente autonómico, Alberto Núñez Feijóo, a quien acusó de no "liderar" una propuesta alternativa.

Pontón ha dicho que "no es solo una cuestión numérica", sobre lo cual ha recordado un "recorte del 11 por ciento" en las inversiones a Galicia, sino también "cualitativa". "No hay ninguna cuestión importante. Nos estamos jugando inversiones estratégicas", ha aseverado Pontón, quien ha indicado que los diputados electos por Galicia "en vez de trabajar en contra del BNG, lo hagan a favor de Galicia" para que haya "una buena noticia": "nos estamos jugando más que un millón arriba o uno abajo".

La también diputada nacionalista ha señalado que "si estos van a ser los últimos" presupuestos expansivos de Galicia, "qué espera a Galicia si no hacemos valer" ahora su situación. Además, ha advertido de que otros territorios con AVE en marcha -ya que se ha justificado una bajada de inversión a Galicia por el final de esta obra- mantienen un presupuesto creciente.

REBAJA "HISTÓRICA"

El BNG valora la "rebaja histórica" de los peajes de la AP-9, "gracias a la negociación con el BNG", lo que supondrá "un ahorro importante" para las personas que cruzan diariamente la autopista. Pero, añadió, "siendo importante, es insuficiente".

Así, se ha dirigido a los socialistas para señalar que "si el PSOE tiene que comulgar con ruedas de molinos, que lo haga, pero los gallegos saben sumar y restar". Por lo que ha concluido, en su discurso, que en función de quien gobierna en Madrid hay una "alternancia en la discriminación, ahora con Sánchez".

Ana Pontón, al ser preguntada por las palabras del diputado de Podemos Galicia sobre que el BNG podría caer en la "irrelevancia", quiso evitar "hacer leña del árbol caído". "¿Habló de irrelevancia, no? (Silencio ante el planteamiento). No lo hice nunca y no lo voy a hacer ahora", sentenció, después de asegurar que no era su "estilo" hacer "leña del árbol caído".

Así las cosas, el BNG trasladará su posición "definitiva" sobre los presupuestos generales del estado en el pleno del próximo jueves día 3, pero "lo que está claro es que el sí está descartado". A estas alturas no hay novedades sobre cualquier negociación para decantar la posición de los nacionalistas gallegos.

FONDOS EUROPEOS

Pontón ha mostrado su temor de que la bajada de un 11 por ciento en los presupuestos para Galicia suponga "la antesala del recorte" de los fondos europeos para la Comunidad gallega. Así, ha reprobado que se "recentralicen" estos fondos o que se "quieran rescatar trasnacionales o empresas del Ibex35".

"El objetivo está muy claro, 12.600 millones de euros, el 9 por ciento", ha vuelto a fijar el BNG, cuya portavoz nacional se ha mostrado "tremendamente preocupada" con la "actitud de Feijóo", quien "debería estar trabajando para construir una postura de país y, por lo tanto, evitar una nueva discriminación".