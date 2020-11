PSPV i Compromís demanen al PP que aclarisca per què es van transferir quasi 60.000€ a Carlos Fabra

20M EP

NOTICIA

PSPV-PSOE i Compromís han demanat aquest dilluns al Partit Popular que aclarisca per què suposadament es van transferir quasi 60.000 euros a l'expresident de la Diputació de Castelló Carlos Fabra, a qui està investigant el jutjat d'instrucció número 4 de Castelló per a saber si va ocultar patrimoni per a dificultar l'execució de la sentència en la qual va resultar condemnat per quatre delictes fiscals.