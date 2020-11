El jutjat demana al PP informació d'un pagament de 59.000€ a Carlos Fabra en la investigació sobre el seu patrimoni

20M EP

NOTICIA

El jutjat d'instrucció número 4 de Castelló ha requerit al PP que identifique la persona o persones que van autoritzar un pagament de tres factures per valor de 58.920 euros a l'expresident de la Diputació de Castelló Carlos Fabra i a la mercantil ASDECAS SL, entre l'abril i el juny de l'any 2012, en la causa en la qual s'investiga si l'exmandatari 'popular' va ocultar patrimoni per a dificultar l'execució de la sentència en la qual va resultar condemnat per quatre delictes fiscals.