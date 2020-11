Els Premis Jaume I adverteixen que augmentar la inversió en Ciència sense canviar el sistema pot ser contraproduent

Els guardonats amb el Jaume I Investigació Bàsica, Economia 2020, Investigació Mèdica, Protecció del Medi ambient, i Emprenedor 2020 han donat aquest dilluns una roda de premsa abans de rebre el premi en un acte presidit per la reina Letizia en la Llotja de València, en la qual ha destacat que la pandèmia sí que ha servit per a reconéixer el treball de la Ciència i que els polítics s'adonen que requereix més inversió, però han apuntat que el primer en un canvi del sistema.

En eixe sentit, el Premi Rei Jaume I Investigació Mèdica 2020, Miguel Beato del Rosal, ha constatat que ja "es veuen alguns símptomes" com donar més veu als científics. No obstant açò, el "problema de fons és amb la política final de ciència i amb la religió" ja que, ha recordat, a Espanya "la Inquisició es carregava als científics perquè no eren creients i eixes reticències portarà generacions canviar-les". Amb tot, s'ha mostrat optimista amb que la pandèmia tindrà "un efecte positiu" i farà acostar Espanya a la mitjana europea.

De la mateixa manera, el Jaume I Investigació Bàsica 2020, Fco. José García Vidal, ha aplaudit la campanya per a invertir el 2% del PIB en Ciència però ha advertit de les conseqüències de "ficar més diners en un sistema que no funciona" i ha demanat un canvi que passe per un sistema despolititzat en les quals les inversions no depenguen dels vaivens polítics, i una reforma profunda de les universitats i centres públics. "Cal valentia política", ha assenyalat.

Així mateix, el Premi Rei Jaume I Economia 2020, Diego Puga, ha evidenciat que la Ciència no pot seguir estant organitzada com a part de l'Administració pública, amb la mateixa carrera funcionarial, i traves burocràtiques, sinó que requereix de canvis per a ser "més flexible i àgil".

Puga ha explicat que els seus treballs se centren en l'economia espacial i en concret en l'economia de les ciutats i el comerç internacional i en com en la indústria i servicis, a diferència de l'agricultura, es pot "sembrar i collir en llocs diferents".

D'aquesta manera, les seues investigacions determinen que una persona cobrarà més si treballa en una gran ciutat perquè adquireix major "experiència i formació", però també percebrà major remuneració si torna al seu lloc d'origen per aquesta millora de les seues habilitats. Per açò, ha defès que "la mobilitat no pot ser un problema sempre que les condicions permeten tornar i aprofitar allò après fora".

TALENT PERDUT

El Jaume I Protecció Medi ambient 2020, Fernando T. Maestre Gil, ha incidit que "invertir sense una reforma profunda pot ser fins i tot contraproduent perquè no s'aprofitaran els recursos" i es requereix canvi en el govern de les institucions científiques perquè siguen "més efectives" i puga tornar el talent que s'ha marxat d'Espanya i vol tornar.

D'altra banda, ha advertit en la seua intervenció que ja estem vivint les conseqüències negatives del canvi climàtic perquè les pluges que deixen les DANA no només no permeten aprofitar el sinó que a més són "contraproduents" pel seu efecte erosiu en arrossegar el sòl, i suposen "un agent de degradació i desertificació del nostre territori". Per açò, ha urgit a frenar els gasos d'efecte hivernacle i minimitzar i l'impacte negatiu del canvi climàtic.

La Premi Rei Jaume I Noves Tecnologies 2020, Laura Lechuga, ha reclamat un Pacte per la ciència per a donar estabilitat perquè la Ciència requereix de "finançament i estructures" a llarg termini, així com sous "dignes" que eviten la fugida d'uns cervells que es formen amb diners públics. "És una pèrdua milionària", ha assenyalat.

Finalment, la Premi Rei Jaume I a l'Emprenedor 2020, Verónica Pascual, ha reclamat als polítics "altesa de mires" per a potenciar a Espanya la vocació emprenedora des de l'educació, que els pares incentiven aquestes vocacions i s'inculque "tolerància a caure i alçar-se tantes vegades com faça falta".

Sobre aquest tema, ha defès, davant la falta de vocació científica en les xiquetes, que ha de ser "una decisió personal", però que l'obligació social és que l'adopten estant "ben informades". Per a açò, s'ha de facilitar a les xiquetes models de dones científiques amb la qual puguen "empatizar" per a evitar que la societat perda per "decisions per desinformació" el talent de la mitat de la seua població.