Ciudadanos exige una auditoría de gestión sobre el "desastre suscitado" en el reparto de las ayudas de la ADER

"Estos planes deberían llamarse planes de desastre en vez de rescate y vamos a exigir una auditoría para saber qué esta pasando", ha señalado Reyes, "la paciencia de autónomos, trabajadores, familias, gestores se está agotando".

Para los naranjas, la improvisación y necesidad de publicidad del Gobierno de La Rioja ha provocado una situación inaceptable. "Es vergonzoso que mucha gente no sepa si pueden obtener ayudas y desconocen por qué no sabían que se abría el plazo antes de lo que anunciaron", ha señalado, "todo esto en un momento donde las certezas y la certidumbre son más necesarias que nunca".

Para Ciudadanos la gestión del Gobierno está siendo un verdadero desastre porque las ayudas se anunciaron para hoy lunes, el viernes pasado se publican en el BOR, días antes de lo anunciado.

"Esto manifiesta los gravísimos e inaceptables errores de coordinación de este gobierno. Son incapaces de explicar y ejecutar las medidas que ellos mismos aprueba", ha advertido, "hoy mismo ha anunciado que sacarán otros 6,5 millones de euros, continuando con la misma improvisación, ¿no sabían de este dinero hace una semana?".

Reyes ha asegurado que "hay mucha gente, emprendedores y pymes, que se están preguntado por qué algunas empresas pudieron acceder de forma rápida y otras no recibieron ni tan siquiera información al respecto; y otras muchas no saben si estando en estudio en la convocatoria tendrán fondos ya que no están aprobadas y el ADER no deja claro ni responde a esta cuestión".

El diputado naranja lamenta que miles de familias y emprendedores están con el agua al cuello por falta de ayudas y este Gobierno no está a la altura. "Y eso es culpa del Gobierno del PSOE, vale de esconderse detrás del COVID 19".

Reyes ha recordado al Ejecutivo regional que el lunes, miles de riojanos estaban preparados para sentarse frente al ordenador el lunes a las 8 de la mañana para poder subir toda la información a la ADER. "Resulta que les dicen el viernes que al final se abrió la convocatoria y que el dinero se ha acabado. ¿Y este Gobierno socialista es el que no iba a dejar a nadie atrás?".