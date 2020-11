CC ve una "buena noticia" el desmantelamiento de Arguineguín y exige que Canarias no sea "destino final" de la migración

20M EP

Coalición Canaria (CC) ha afirmado este lunes que "es una buena noticia el cierre del campamento de la vergüenza en Arguineguín" si bien ha advertido de que "no es la solución a la crisis migratoria" pues "Canarias no puede ser el destino final, no es lo que ellos mismos quieren y no es lo que recomiendan las ONG que los atienden".