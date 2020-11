Beamonte (PP) dice que "ya vale de sangrar" el bolsillo de los aragoneses y pide rebajar impuestos y no la subsidiación

"Cuando se bajan los impuestos hay una mayor actividad, más consumo y transacciones, y eso hace que se produzcan mayores ingresos fruto de la participación en los tributos del Estado", ha planteado Luis María Beamonte, en rueda de prensa, tras presidir una reunión del Comité de Dirección del PP Aragón.

Se ha opuesto este modelo al de "la dependencia del papá estado", advirtiendo de que "los recursos que utilizamos son de financiación a cargo de la deuda pública y eso tendrá que terminar, tendremos que poner orden" porque en caso contrario se desestructurarán el tejido productivo y el estado del bienestar.

En este contexto, ha dicho que "para un Gobierno, siempre, la solución más fácil es subir los impuestos", criticando al Gobierno central por "aplicada una elevada presión fiscal al conjunto de las familias, de los españoles", aunque "el Gobierno de Aragón los ha congelado".

"Si quieren hablar de armonizar los impuestos debería ser a la baja", ha considerado Beamonte, quien ha pedido al Ejecutivo de Lambán que aminore el el IRPF, en especial el tramo más bajo, porque "así se hace más fuerte a las personas y las familias" y ha cuestionado si Lambán pretende "hacer más fuerte al Gobierno o más libres a los ciudadanos".

Ha opinado que "no podemos estar pidiendo dinero para luego transformarlo en subvenciones y ha recomendado "dejar libertad a las personas para que tomen sus propias decisiones", quejándose de que "Aragón es una de las primeras comunidades a la hora de gravar a las personas en el IRPF, sobre todo en el tramo más bajo".

Luis María Beamonte ha dejado claro que "si, alguna vez, Javier Lambán quiere hablar en serio con el PP de impuestos y estímulos económicos, de la situación de los servicios y otros sectores estratégicos, nos tendrá a su disposición", pero "si pretende utilizarnos a su antojo como hace con quienes conforman su Gobierno, hay una manera muy diferente de entender la política" en el PP.

EQUILIBRIO

A su juicio, el Gobierno de Aragón está cometiendo "los mismos errores que durante los meses anteriores" ya que "es incapaz de acometer con equilibrio la parcela sanitaria y la económica", de forma que "cuando su obligación es intentar sentar unas buenas bases de convivencia con el virus, es cuando cojea más en otros aspectos importantes", lo que a su juicio se debe a que "en encierran en la realidad que ellos han creado, generan un relato para el conjunto de la sociedad y quieren que los demás pasemos por ese relato".

El presidente de los populares aragoneses ha lamentado que mientras otras comunidades autónomas "están dando pasos poco a poco y ayudan a los sectores estratégicos y las entidades locales, en Aragón estamos paralizados" y, de hecho, "los impulsos económicos son escasísimos".

Ha preguntado dónde están el apoyo a las entidades locales y el plan especial para el sector servicios, destacando que la Junta de Castilla y León ha destinado 93 millones de euros a los municipios, lo que no ocurrirá en Aragón "y no será porque no hayan arrimado el hombro y colaborado de una manera importante" en paliar los efectos de la COVID-19.

"No puede ser que la consejera de Sanidad salga diciendo que la hostelería no está cerrada", ha criticado Beamonte, quien ha invitado a Sira Repollés a que dé un paseo por la calle y vea la realidad. También está "sin resolver" el problema del sector del deporte, con los establecimientos cerrados, lo que no solo causa un perjuicio económico, sino que además afecta a la salud de los usuarios, ha añadido.

Al tiempo, ha reclamado al Ejecutivo que dé respuesta a los autónomos, llamando la atención sobre los problemas que sufren las empresas de transporte de viajeros, los taxis y los hosteles. En general, "al Gobierno de Aragón le falta humildad y le sobra soberbia: humildad para reconocer la situación real y soberbia porque no es la manera de dirigirse al conjunto de los aragoneses".

Se ha preguntado "en qué se están traduciendo" los anunciados Presupuestos expansivos para 2021 y qué medidas ha tomado el Ejecutivo para "aliviar la situación del conjunto de los aragoneses", ironizando al afirmar que "el único gasto sin precedentes hasta ahora ha sido la conformación del cuatripartito", que ha costado -ha dicho- diez millones de euros más que el anterior Ejecutivo.

El presidente del PP Aragón ha exigido al Gobierno de Aragón que "vea la realidad de la calle, de dificultad, de mucho dolor y mucha desesperación, con familias al borde de no poder dar respuesta a cuestiones fundamentales".

COVID-19

Sobre la decisión del Ejecutivo regional de levantar, este martes, el confinamiento perimetral de las tres capitales provinciales, Beamonte ha recordado que el PP respeta profundamente las decisiones de corte sanitario, aunque en ocasiones denuncien "errores" y ha considerado que si el Gobierno ha decidido tomar estas decisiones "será porque tenía datos que le hacían tomarlo así", si bien ha estimado necesario "tener una mayor previsión de lo que se va a hacer" para "no vivir permanentemente en la incertidumbre".

Al respecto, ha dicho que "la hostelería no sabe si va a poder abrir -los interiores- a mediados de mes y la nieve si -los esquiadores- va a poder venir o no". Actuar con una mayor previsión "nos haría a todos más responsables a la hora de actuar y eso posibilitaría tomar otras medidas con más seguridad", ha agregado.

Ha expresado que "las restricciones dan frutos, parece ser, pero también limitan derechos y libertades fundamentales", por lo que es necesario "convivir en ese equilibrio entre proteger la salud y garantizar los derechos", recalcando que "hay que acatar las resoluciones judiciales".

SENTIDO COMÚN

Beamonte ha realizado un llamamiento a "la responsabilidad y el sentido común que siempre ha demostrado el conjunto de los aragoneses a lo largo de tanto tiempo" para "avanzar como sociedad de una manera más sólida y fuerte". "Cada uno tiene su misión", ha recordado Luis María Beamonte, quien ha garantizado que el PP continuará controlando la acción del Gobierno.

Para el dirigente del PP, "los consejeros están desaparecidos y los socios de gobierno, tanto Chunta como Podemos y el PAR, son utilizados por Javier Lambán a su antojo". Ha llamado la atención sobre el "absoluto silencio" en que se encuentran, que les ha conducido a perder "identidad como formaciones políticas" y "de la misma manera el PSOE, que se reduce a Pedro Sánchez, ha perdido su identidad".

RELEVOS EN LA DIRECCIÓN

En otro orden de cosas, Luis María Beamonte ha anunciado varios cambios en la composición de la dirección regional del PP. Los nuevos presidentes provinciales, Ramón Celma, Gerardo Oliván y Joaquín Juste, serán vicepresidentes.

Además, Alfonso Mendoza es el nuevo vicesecretario de Comunicación; el área de Sectorial se desdobla, de forma que Dolores Serrat seguirá en Economía y Ángel Lorén se hará cargo de Social; se crea el área de Acción Territorial, con José Antonio Lagüéns al frente.

El secretario del Comité Electoral Regional es Francisco Javier Osés, en lugar de Sebastián Contín y el coordinador del área de Sanidad es José Antonio Gil, ha informado el presidente regional.