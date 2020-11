Pablo Iglesias considera un "éxito que todos deberían celebrar" el papel de EH Bildu en las instituciones

El vicepresidente del Gobierno Pablo Iglesias ha calificado este lunes de "éxito que todos deberían celebrar" el papel de EH Bildu en las instituciones tras la polémica que aún continúa por la negociación de los Presupuestos. En este sentido, el también líder de Unidas Podemos ha comparado a la formación abertzale con el PP, al que recuerda que se fundó por "señores franquistas que decidieron apostar por la democracia".

Iglesias ha vuelto a felicitarse por el apoyo de Bildu y de ERC a las cuentas nacionales y ha señalado que "los PGE serán históricos; la alianza, aún más". Una vez más, ha criticado a los partidos de derechas por sus ataques a estas formaciones y considera que el principal partido de la oposición sigue sin reconocer su derrota en las urnas. "En este país todos tenemos que tener la altura suficiente para respetar a quienes eligen los ciudadanos. Quisiera escuchar a los dirigentes del PP y Vox con la misma claridad sobre el franquismo que Iñárritu sobre ETA".

Siguiendo con los Presupuestos, asegura que la presencia de enmiendas es normal en este proceso y ha defendido la que su partido ha presentado junto a ERC por los desahucios alegando que "no podemos asumir que haya desahucios sin alternativa habitacional".

En este sentido, ha reconocido discrepancias en el seno del Gobierno por diversos asuntos, algo que considera normal al tratarse de un Ejecutivo de coalición. Sin embargo, ha insistido, lo importante es el resultado: los Presupuestos.

Sobre su última exclusión de una comisión interministerial como es la del reparto de los fondos europeos, que posteriormente y tras quejarse fue modificada para que participaran todos los ministerios, ha afirmado que se siente "muy respetado en el Gobierno", y ha insistido que agotarán la legislatura.

Respeto hacia la Monarquía

Además de sobre su relación con el presidente, el vicepresidente también ha hablado sobre su relación con la Casa Real, que ha calificado de "cordial" pese a las informaciones publicadas tras su viaje con el rey Felipe a Bolivia hace apenas unas semanas que indicaban lo contrario. "Nuestro partido es republicano, pero la Casa Real ha podido comprobar nuestro respeto institucional. En el viaje con él la cordialidad fue exquisita desde el primer momento hasta el último".

Sobre la neutralidad del rey, no ha querido afirmar si cree que es o no neutral sino que, según la Constitución, "no le queda más remedio que serlo".

También se ha referido a la nueva vida del rey emérito, al que considera huido. "Me encantaría saber dónde está", ha respondido al ser preguntado sobre su paradero. "Si no fuera una huída no habría debate. En el Gobierno tenemos obligación de la máxima transparencia y trabajaré para que se informe lo antes posible".