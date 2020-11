Oltra adverteix que s'han presentat "menys de la mitat" de denúncies per violència de gènere enguany

Així ho ha explicat la vicepresidenta de la Generalitat i consellera d'Igualtat i Polítiques Inclusives, Mónica Oltra, que ha comparegut en la comissió d'Igualtat de Les Corts aquest dilluns, on ha defès que "quan més avançat és un país, més denúncies es presenten". "No és que tenim més víctimes, és que tenim més víctimes que denuncien", ha agregat.

"Les denúncies han baixat un 57%, i a mi això em preocupa i molt". A 4 de novembre, hi ha hagut 10.000, "acabarem l'any amb menys de la mitat", ha alertat. "Estem al voltant de la mitat de denúncies, i això des de la ciència estadística solament té una resposta: és que la mitat s'han quedat sense denunciar", ha agregat.

També s'ha pronunciat Oltra sobre els casos de dones assassinades que sí havien denunciat i es trobaven en el sistema de protecció. Davant açò, ha indicat que "cal ser molt acurades sobre quin missatge es dona per a no descoratjar" les denúncies de les víctimes.

"En aquest país han matat gent que portava escorta. Mai ens preguntem què fallava perquè no podíem trencar la unitat d'acció contra el terrorisme", ha argumentat, al mateix temps que ha considerat que "òbviament" cal preguntar-se perquè ocorren aquests casos, però "és difícil moltes vegades trobar l'equilibri". Així, s'ha preguntat "com es comunica de manera que no es desanime" perquè "la pitjor denúncia és la que no es presenta".

CENTRES DONA

La xarxa de centres Dona ha atès 9.468 dones víctimes de violència de gènere en el que va d'any, la qual cosa suposa un 58,8% més que el 2019. La xarxa s'estructura en centres Dona 24 Hores (a Alacant, Castelló de la Plana, Dénia, Torrevella i València), que han atès 7.851 persones; i els centres Dona Rural (a Elda, Sant Mateu, Sogorb i Yátova), que "han superat les expectatives" i han assistit 1.617 dones.

La vicepresidenta ha detallat que 2.698 d'aquestes dones patien situacions noves, davant de 6.770 seguiments. Per províncies, 4.768 s'han donat a Alacant, 2.832 a València i 1.868 a Castelló.

En total, els casos atesos han sigut 28.199: 7.995 de forma presencial, 1.250 de manera itinerant, 18.936 per telèfon i 18 per videoconferència. Pel que es refereix a telefonades, des de gener s'han atès 52.722: 23.906 a València, 21.506 a Alacant, 7.083 a Castelló i 227 procedents d'altres comunitats autònomes.

Oltra ha destacat que aquestes telefonades les han realitzat, en la seua majoria, les pròpies víctimes (74,34%), encara que també persones del seu entorn (12,10%) i professionals (13,56%).

En aquest sentit, la consellera ha defès que "cada recurs que s'ha engegat ha superat les expectatives". Per açò, ha considerat que "a més recursos, major proactivitat", per la qual cosa "no cal esperar que la víctima vinga, sinó anar on ho necessite".

Així, ha subratllat els servicis itinerants dels centres Dona Rural. "No és el mateix València que un municipi de 60 habitants. Moltes vegades les dones no anirien a un recurs d'aquest tipus en el seu propi municipi però sí es desplaçarien", ha explicat.