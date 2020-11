Oltra advierte de que se han presentado "menos de la mitad" de denuncias por violencia de género en 2020

Así lo ha explicado la vicepresidenta de la Generalitat y consellera de Igualdad y Políticas Inclusivas, Mónica Oltra, que ha comparecido en la comisión de Igualdad de Les Corts este lunes, donde ha defendido que "cuando más avanzado es un país, más denuncias se presentan". "No es que tenemos más víctimas, es que tenemos más víctimas que denuncian", ha agregado.

"Las denuncias han bajado un 57%, y a mí eso me preocupa y mucho". A 4 de noviembre, ha habido 10.000, "acabaremos el año con menos de la mitad", ha alertado. "Estamos alrededor de la mitad de denuncias, y eso desde la ciencia estadística solo tiene una respuesta: es que la mitad se han quedado sin denunciar", ha agregado.

También se ha pronunciado Oltra sobre los casos de mujeres asesinadas que sí habían denunciado y se encontraban en el sistema de protección. Ante esto, ha indicado que "hay que ser muy cuidadosas sobre qué mensaje se da para no desalentar" las denuncias de las víctimas.

"En este país han matado a gente que llevaba escolta. Nunca nos preguntamos qué fallaba porque no podíamos romper la unidad de acción contra el terrorismo", ha argumentado, al tiempo que ha considerado que "obviamente" hay que preguntarse porqué ocurren estos casos, pero "es difícil muchas veces encontrar el equilibrio". Así, se ha preguntado "cómo se comunica de manera que no se desaliente" porque "la peor denuncia es la que no se presenta".

CENTRES DONA

La red de centros Dona ha atendido a 9.468 mujeres víctimas de violencia de género en lo que va de año, lo que supone un 58,8% más que en 2019. La red se estructura en centros Dona 24 Hores (en Alicante, Castelló de la Plana, Dénia, Torrevieja y València), que han atendido a 7.851 personas; y los centros Dona Rural (en Elda, Sant Mateu, Segorbe y Yátova), que "han superado las expectativas" y han asistido a 1.617 mujeres.

La vicepresidenta ha detallado que 2.698 de estas mujeres sufrían situaciones nuevas, frente a 6.770 seguimientos. Por provincias, 4.768 se han dado en Alicante, 2.832 en Valencia y 1.868 en Castellón.

En total, los casos atendidos han sido 28.199: 7.995 de forma presencial, 1.250 de manera itinerante, 18.936 por teléfono y 18 por videoconferencia. Por lo que se refiere a llamadas, desde enero se han atendido 52.722: 23.906 en Valencia, 21.506 en Alicante, 7.083 en Castellón y 227 procedentes de otras comunidades autónomas.

Oltra ha destacado que estas llamadas las han realizado, en su mayoría, las propias víctimas (74,34%), aunque también personas de su entorno (12,10%) y profesionales (13,56%).

En este sentido, la consellera ha defendido que "cada recurso que se ha puesto en marcha ha superado las expectativas". Por ello, ha considerado que "a más recursos, mayor proactividad", por lo que "no hay que esperar que la víctima venga, sino ir donde necesite".

Así, ha subrayado los servicios itinerantes de los centros Dona Rural. "No es lo mismo València que un municipio de 60 habitantes. Muchas veces las mujeres no irían a un recurso de este tipo en su propio municipio pero sí se desplazarían", ha explicado.

ACOGIDAS DURANTE LA PANDEMIA

Por otra parte, la vicepresidenta también ha detallado el número de personas que se acogieron en los centros residenciales dependientes de su conselleria durante el estado de alarma. Fueron 107 personas, de las que 63 eran mujeres en situación de violencia de género y 24 hijos e hijas; siete mujeres en situación de exclusión, con nueve hijos e hijas, y otras cuatro mujeres por trata.

Respecto a estos últimos casos, Oltra ha apuntado que 16 mujeres han sido atendidas por la red de centros especializados en mujeres en situación de explotación: ocho de ellas eran menores de 24 años, cinco tenían entre 24 y 30 y otras tres eran mayores de 30. La consellera ha explicado que estos centros "vienen acompañados por personas educadoras sociales especializadas en el trabajo con víctimas de trata, en un proceso socio-educativo dirigido a la recuperación y preparación para la inserción laboral".

Además, la vicepresidenta ha indicado que el departamento que dirige ha concedido en 2019 ayudas por valor de 35.058 euros a colectivos que trabajan con mujeres en riesgo de exclusión social.

LEY DE IGUALDAD

También ha apuntado Oltra la "voluntad de poder llevar a Les Corts en la mayor brevedad posible" la nueva Ley valenciana de Igualdad "fundamentada en la redistribución, la igualdad en el ámbito laboral y la lucha contra la brecha salarial". Según Oltra, esta normativa "garantizará la puesta en marcha de políticas de reconocimiento de derechos y de fomento de la paridad, así como políticas vinculadas a las masculinidades igualitarias".

Igualmente, ha remarcado el aumento de la tramitación de planes de igualdad para las empresas (durante 2020 se han visado 163, y 914 desde 2018), y también la Red Valenciana de Igualdad , que en 2020 ha subvencionado 101 agentes de igualdad y 92 promotoras de igualdad para 75 ayuntamientos y 26 mancomunidades territoriales.

Asimismo, ha detallado las tareas de prevención y detección de la violencia de género: 16.737 hasta este momento, y ha remarcado los 5,5 millones que en 2020 se han invertido en esta Red Valenciana de Igualdad.