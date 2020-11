Detinguts dos germans a Castelló per tindre treballadors de forma irregular i explotar-los laboralment

La Policia Nacional ha detingut a Castelló dos germans, de 34 i 39 anys, com a presumptes autors d'un delicte contra els drets dels ciutadans estrangers i un altre contra els drets dels treballadors, per suposadament tindre treballant en un restaurant i un saló de te a personal sense contracte de treball i que no estava donat d'alta en la Seguretat Social. A més, treballaven més de 60 hores a la setmana per sous de 700 euros.