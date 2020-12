Els Jaume I preveuen "un xicotet repunt" després del Nadal i defenen que les vacunes són "segures i eficaces"

El premi Rei Jaume I Investigació Mèdica 2020, Miguel Beato del Rosal, ha defés aquest dilluns aplicar mesures restrictives aquest Nadal per a frenar una possible tercera onada de la pandèmia, encara que "sens dubte" hi haurà un "xicotet repunt" després de les festes. No obstant açò, ha destacat que també "hi ha més consciència social per a tolerar que aquest Nadal va a ser diferent" i en sentit ha apel·lat a "la responsabilitat individual" en les reunions familares i socials.

Sobre aquest tema, ha explicat que les decisions sobre les mesures que se'n van a prendre en Nadal són "molt diferents" en les diferents regions i països per a "impedir" és que "immediatament" després de les festes es registre una tercera onada de la pandèmia i en aquest sentit ha defés que és "raonable" que es posen "límits".

No obstant açò, ha destacat que la població "està començant a entendre" que les restriccions que s'han imposat fins ara "han sorgit efecte" per a "frenar" la segona onada i ha ressaltat que "hi ha més responsabilitat social per a tolerar que aquestes Nadal van a ser diferents i que no va si pot ser celebrar-les de la mateixa manera".

En aquesta línia, ha ressaltat que la població "s'està fent més conscient que cal anar amb compte" perquè "ja tenim una experiència i no ens agafa per sorpresa" i ha demanat "confiar una mica més responsabilitat individual".

Fiabilitat de les vacunes

D'altra banda, la Premi Rei Jaume I Noves Tecnologies 2020, Laura Lechuga, ha avançat que aquest mateix dilluns el Grup de Treball Multidisciplinari que assessora i recolza al Ministeri de Ciència i Innovació en matèries del COVID-19 i des de fa una setmana també al de Sanitat, del qual forma part, publicarà un informe sobre les vacunes per a explicar les diferències que existeixen i ajudar a la població a entendre el seu desenvolupament.

Sobre aquest tema, ha recalcat que totes les vacunes que són aprovades per les Agències reguladores del medicament són "eficaces" i cal "confiar plenament" en "la seua seguretat i fiabilitat". Per açò, ha subratllat que "l'única recomanació és vacunar-se" i encara que "durant tot el 2021 estarem encara en aquesta situació, perquè pot ser que calguen dos dosis per a immunitzar una persona, ja es veu la llum al final del túnel".

"Jo sí seria el primer a posar-me la vacuna", ha recalcat el Premi Rei Jaume I Investigació Mèdica 2020 davant les reticències que mostra part de la població.

Per la seua banda, el Premi Rei Jaume I Economia 2020, Diego Puga, que també pertany a aquest grup de treball, ha recalcat que tots els seus informes i consells que es traslladen al Ministeri són públics i de fet poden consultar-se en la web del ministeri.

Així, han apuntat que excepte la vacuna russa, de la qual han qüestionat que haja seguit els mecanismes de seguretat però que han recalcat que no vindrà a Espanya, la resta de vacunes sí que han complit tots els controls i de fet ha destacat que "els contratemps" que s'observen demostren que "els mecanisme funcionen". "Si s'ha anat més ràpid no ha sigut per saltar-se passos de seguretat sinó per l'esforç enorme per a acurtar terminis treballant més i amb més recursos", han recalcat.

Antígens, no per a garbellats massius

Per la seua banda, la Premi Rei Jaume I Noves Tecnologies 2020, Laura Lechuga, ha insistit que els test d'antígens actuals "no estan pensats per a garbellats massius com a moltes comunitats autònomes intenten vendre" perquè entre un 10 i un 15% donen falsos negatius.

Així, ha explicat que els test d'antígens són "excel·lents" per al que han sigut dissenyats, confirmar els positius en persones amb símptomes, però no pot usar-se para garbellats massius perquè hi ha certa possibilitat, entre un 10 i un 15%, que donen fals negatiu i el resultat s'ha de validar amb una PCR. A més, els seus resultats són solament fiables entre el primer i el seté dia de la infecció.

Per contra, ha destacat que el dispositiu d'antígens que està desenvolupant permet amb una fiabilitat propera al 100% no solament diagnosticar un positiu sinó quantificar la càrrega viral, una informació "molt útil per als metges".

Sobre aquest tema, ha explicat que aquest projecte europeu CoNVaT, que ella lidera des de l'Institut Català de Nanociència i Nanotecnologia (ICN2) des de principis de març, és un dispositiu d'antígens que funciona de forma "molt similar" al que empren els diabètics per a mesurar-se la glucosa. D'aquesta manera, el dispositiu és el mateix i permet canviar el cartutx per a poder ser "usat moltes vegades" i diagnosticar a persones.

La diferència amb els test actuals d'antígens és que aquest, com un test d'embaràs "solament et diu sí o no", però "no et dona un valor numèric de qual és la càrrega viral i del nombre d'anticossos que ha generat un pacient", mentre que la seua tecnologia sí que ho quantifica amb "una fiabilitat propera al 100%".

"Som científics i ara cal veure com es valida açò per a transferir-ho al sector industrial espanyol, un engranatge entre el sector acadèmic i l'industrial que no està ben resolt en el nostre país", ha constatat.