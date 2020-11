Julián Contreras, sobre sus hermanos Fran y Cayetano: "No tengo relación con ellos, pero estaré cuando lo necesiten"

La guerra televisada de Kiko Rivera e Isabel Pantoja no solo les está afectando a ellos, sino también a sus más allegados. Irene Rosales o Isa Pantoja son algunas de ellas, pero parte importante del conflicto son Fran y Cayetano Rivera, hijos de Paquirri y hermanos del DJ. Sin embargo, los toreros tienen otro hermano por parte de madre -Carmina Ordóñez- con quien no tienen relación: Julián Contreras, quien finalmente se ha pronunciado sobre este asunto.

El sevillano de 34 años lleva años sin aparecer en televisión, pues está apartado de los medios tras ser colaborador e invitado de múltiples programas, e incluso concursó en GH VIP 4. Ahora, ha concedido una entrevista a La Razón en mitad del conflicto de Kiko, Fran y Cayetano contra la tonadillera por las pertenencias de Paquirri, pero no se posiciona a favor ni en contra de nadie.

Julián Contreras, quien asegura que se le han cerrado muchas puertas por ser considerado "un personaje del corazón", no entiende las críticas que se vierten sobre él cuando lleva tiempo sin aparecer en ningún medio.

"Es cierto que hablé de una serie de cosas que me habían ocurrido con ellos [sus hermanos], desencuentros que tuvimos. Pero hablé de hechos y de mis sentimientos. De mi vida. Jamás he hablado mal de ellos, de sus vidas privadas. Me alegro de que a los dos les vaya tan bien y siempre me alegraré. Lo que no entiendo es por qué a ellos se lo ponen fácil y a mí no", declara el hijo de Carmina Ordóñez.

Al ser preguntado por su relación con ellos, él es muy sincero: "No tengo relación. La recuperamos durante unos años, pero la perdimos de forma definitiva después de la boda de Cayetano. Así quedó la cosa hasta hoy [...] Con Francisco no he vuelto a hablar. Con Cayetano, esta pandemia nos hemos llamado y mandado algunos mensajes para saber cómo estábamos".

Aun así, él asegura no sentir pena por esto: "Una familia es la que te toca y otra, la que haces tú en tu vida. Me da mucha pena haber perdido la relación con Cayetana [hija de Fran Rivera], eso sí, porque durante unos años fue lo más cerca que estuve de sentirme padre de alguna forma... A ella sí la echo de menos".

"No tenemos relación, pero si cualquiera de los dos me llama mañana con cualquier problema, me va a encontrar el 100% de las veces. No tengo rencor. Pero tampoco tengo interés en que estén en mis vidas ni yo en la de ellos", añade a La Razón.

Aunque sostiene que la batalla contra Isabel Pantoja no es asunto suyo, porque no es ni Rivera ni Pantoja, sí que le une su madre a esta situación: "Vi a mi madre luchar durante muchos años para que sus hijos recuperaran las cosas de su padre, así es que si sucede, me alegraré mucho por la memoria de mi madre y por ellos".

Pero poco más pretende hablar de la tonadillera: "En cualquier caso, no tengo nada que decir y no voy a hablar mal de esta señora, que me genera la indiferencia más absoluta".